Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг бореться із агресором на економічному фронті.

Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Станом на 29 вересня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. Заблоковано понад 11,7 млрд гривень.

Держфінмоніторинг забезпечуються первентивні заходи з різним бізнес-структурам рф. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Також рф обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Члени FATF погодилися значно обмежити її роль та вплив у цьому органі.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.

MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати участь у проектах.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу:


Дарья Волкова, politeka.net





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