Дефіцит продуктів: чи можливий він після підриву Каховської ГЕС

Роз'яснення дав експерт.

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС. Це спричинило підтоплення великої кількості населених пунктів. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня розповів в ефірі загальнонаціонально телемарафону, чи може виникнути дефіцит продуктів через підрив Каховської гідроелектростанції. Про це повідомляє «24 канал», інформує ZN.ua .

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Він зазначив, що підрив росіянами Каховської ГЕС не викличе у 2023 році критичного дефіциту продуктів, але певний обсяг зернових буде втрачено.

За його словами, основна частина зрошувальних земель на Півдні України знаходиться на лівобережжі Дніпра. Правобережні ж території, за його словами, є так званою сірою зоною.

«Фермери і так небагато там вирощували, тому що постійно то «прильоти», то бойові дії. Тому гірше, ніж торік, у цьому році там точно не буде», – сказав він.

Головня підкреслив, що у 2022 році Україна вже втратила значну частину земель сільськогосподарського призначення в цьому регіоні. Однак інші області перебрали на себе значний обсяг виробництва – особливо овочевого, завдяки чому глобальної нестачі продуктів вдалось уникнути.

«У загальному плані ми втратимо певний обсяг зернових, але критичного дефіциту продукції в цьому році ми не відчуємо», – додав він.