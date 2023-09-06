Gazeta Wyborcza: Польща хоче заборонити імпорт з України ще двох продуктів
За словами польського міністра аграрної політики, 5 сусідів України хочуть запровадити гнучкий список українських продуктів, які будуть заборонені в країнах ЄС.
15 вересня закінчується термін дії заборони ЄС на експорт українського зерна до країн-учасниць, які межують з Україною. Польща заявляє, що не тільки не буде дотримуватися нових правил ЄС щодо зерна, але й збирається добиватися ембарго на інші українські продукти: малину та мед, інформує
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Польський міністр сільського господарства Роберт Телус зазначив, що ця група країн підтримує транзит сільгосппродукції з України, особливо за межі ЄС. У контексті заборони на експорт українського зерна до сусідніх країн, термін дії якої спливає 15 вересня, міністр заявив, що Польща прийме рішення, яке відповідатиме інтересам фермерів, і що «ми не дозволимо імпорту зерна з України до Польщі».
Водночас міністр Телус зазначив, що одним з пунктів позиції країн, які межують з Україною, є запровадження гнучкого списку українських продуктів, які буде заборонено імпортувати в країни ЄС. Зокрема, в цей список повинні потрапити мед і малина з України.