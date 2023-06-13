Україна отримає від Латвії 450 тисяч євро допомоги для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС

Загальні витрати на матеріальну допомогу попередньо становитимуть 433 119 євро, витрати на транспортування – ще 20 тисяч євро.

Україна отримає від Латвії 450 тисяч євро допомоги для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС
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На тлі підриву росіянами дамби Каховської ГЕС та гуманітарної катастрофи, яку він спричинив, уряд Латвії ухвалив рішення виділити нашій державі 450 тисяч євро для ліквідації наслідків. Про це повідомляє LSM, інформує ZN.ua.

У заяві наголошується, що фінансування виділяється з державних коштів на непередбачені витрати. Загальні витрати на матеріальну допомогу попередньо становитимуть 433 119 євро, витрати на транспортування – ще 20 тисяч євро.

Також, планується відправити в Україну електрогенератори, компресори, насосну станцію, рятувальні жилети, спальні мішки, моторні насоси, водолазні рукавички, чоботи, квадроцикли та інше обладнання.

Гуманітарна допомога буде надана Державною пожежно-рятувальною службою, ковдри та гумові чоботи будуть видані з державних матеріальних резервів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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