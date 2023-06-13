Україна отримає від Латвії 450 тисяч євро допомоги для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС
Загальні витрати на матеріальну допомогу попередньо становитимуть 433 119 євро, витрати на транспортування – ще 20 тисяч євро.
На тлі підриву росіянами дамби Каховської ГЕС та гуманітарної катастрофи, яку він спричинив, уряд Латвії ухвалив рішення виділити нашій державі 450 тисяч євро для ліквідації наслідків. Про це
У заяві наголошується, що фінансування виділяється з державних коштів на непередбачені витрати. Загальні витрати на матеріальну допомогу попередньо становитимуть 433 119 євро, витрати на транспортування – ще 20 тисяч євро.
Також, планується відправити в Україну електрогенератори, компресори, насосну станцію, рятувальні жилети, спальні мішки, моторні насоси, водолазні рукавички, чоботи, квадроцикли та інше обладнання.
Гуманітарна допомога буде надана Державною пожежно-рятувальною службою, ковдри та гумові чоботи будуть видані з державних матеріальних резервів.