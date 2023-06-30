Через підрив Каховської ГЕС Україна втратила 80 тис. га заповідників та майже половину лісових насаджень – Стрілець

Міжнародні експерти допоможуть порахувати збитки та обрати спосіб відновлення природоохоронних територій.

Через підрив греблі Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тис. га заповідних територій та майже половину лісових насаджень – а саме 55 тис. га. Такі цифри міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець навів під час брифінгу для представників міжнародної екоспільноти, котрий відбувся вчора, 29 червня, в Офісі президента. Про це повідомляє сайт Міндовкілля, інформує ZN.ua.

Через підрив Каховської ГЕС Україна втратила 80 тис. га заповідників та майже половину лісових насаджень – Стрілець

Щоб допомогти Україні оцінити всі завдані збитки, в країні вже працює місія UNEP – Програми з довкілля Об’єднаних Націй. Експерти також готують рекомендації з відновлення постраждалих від підтоплення природоохоронних територій.

Руслан Стрілець також наголосив, що попри повномасштабну війну Україна працює над впровадженням екологічних та кліматичних актів ЄС, аби повоєнне відновлення відповідало Цілям сталого розвитку та Зеленій угоді. Україна приймає євроінтеграційні закони. Вже у вересні 2023 року у Києві планують відкрити Кліматичний офіс. Він стане ще одним важливим кроком до запровадження кліматичної політики в Україні.

Раніше повідомлялося, що через підрив Каховської ГЕС нацпарки «Великий Луг» та «Кам’янська Січ» поступово перетворюються на пустелю.


Іван Шевчук, ZN.ua





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