Перша область в Україні перейде на електромережу за європейськими стандартами - профінансує Литва

Електромережі Миколаївської області переведуть на євростандарт - замість напруги 10/0,4 кВ розподільчі мережі області матимуть напругу 20/0,4 кВ. Проєкт профінансує Литва, йдеться в повідомленні "Миколаївобленерго", яка є у розпорядженні ZN.UA.

"Підготовка проєкту переходу розподільчих мереж Миколаївського регіону на напругу 20/0,4 кВ на заміну поточної 10/0,4 кВ обійдеться в 8,2 млн грн. А фінансувати роботи з розробки проєкту згідно домовленості буде Уряд Литви", - проінформував в.о. гендиректора оператора системи розподілу Вадим Данилків.

Основна мета даного проєкту – відійти від точкового відновлення окремих об’єктів, ушкоджених бойовими діями, або просто застарілих.

Натомість буде побудовано єдину сучасну електроенергетичну систему на новітніх принципах та елементній базі.

"Споживачі отримають якіснішу послугу розподілу електроенергії, зменшиться кількість та тривалість перерв електропостачання, підвищиться рівень надійності електромереж та якість електроенергії. Мережі напругою 6 кВ, поширені в Миколаєві, вичерпали свою пропускну спроможність, і при будівництві сучасного енергоємного об’єкта, навіть великого багатоповерхового будинку в центрі міста, доведеться будувати нові лінії живлення аж від підстанцій напругою 35/6 або 150/6кВ. А створювати резерв пропускної спроможності при таких рівнях напруги економічно неефективно через велику вартість кабелів значних перетинів. В країнах ЄС втрати при передачі електроенергії більш ніж удвічі менші у порівнянні з електричними мережами, що зараз експлуатуються на території України", – пояснив керівник «Миколаївобленерго».

Ще однією причиною зміни розподільчих мереж на рівень напруги 20 кВ, за його словами, є незадовільний стан та тривалий термін служби існуючих мереж. Згідно з оцінками технічного стану для електричних мереж залишковий строк експлуатації складає орієнтовно 10-11 років.

"У будь-якому випадку електричні мережі мають бути оновлені, тому доцільно робити це, користуючись досвідом передових країн світу. Крім того, це дозволить уніфікувати елементну базу з країнами Європи, і, врешті-решт, прискорить технічну інтеграцію з енергосистемою ЄС", - йдеться в повідомленні.

Проєкт реалізовуватиметься на території всієї Миколаївської області, але першими пілотними об’єктами будуть найбільш постраждалі підстанції й лінії електропередачі на деокупованих територіях Баштанського та Миколаївського районів.

У рамках розробки проєкту буде проаналізована існуюча структура електромереж, ступінь її ушкодження, рівень енергоефективності й технологічних втрат. При цьому будуть визначені оптимальні режими роботи мереж з точки зору надійності електропостачання та зменшення втрат, на основі сучасних принципів та підходів проєктування таких об’єктів.

"У проєкті передбачено впровадження "розумних мереж" Smart Grid як ключового чинника в успішному розв'язанні нагальних мережевих проблем, враховуючи ріст попиту та можливості ефективної інтеграції об’єктів ВДЕ-генерації", - йдеться в повідомленні.

Проєкт буде розроблятися українськими проєктними організації, що входять до Міжнародного Енергетичного кластеру, за участю провідних вищих учбових закладів України та Литви, зокрема, Вільнюського університету, Каунаського технологічного університету.

Впровадження проєкту забезпечать широко відомі виробники електротехнічного обладнання, будівельні та електромонтажні організації Литви та України.

Загальний термін виконання робіт становить 210 календарних днів.

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