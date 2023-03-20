США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда

США планують продовжувати масштабну гуманітарну й бюджетну підтримку України в умовах її протистояння у війні, розв’язаній РФ, та розраховують передати українській стороні $7,4 млрд допомоги до вересня. Про це заявила в п’ятницю під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Укрінформ.

США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 мільярда
Фото: freepik.com

«Сполучені Штати після вторгнення (РФ — ред.) надали майже $2 млрд гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже $15,5 млрд прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові $7,4 млрд до вересня», — зауважила представниця США.

Вона також закликала решту міжнародної спільноти продовжувати докладати зусиль на підтримку українців.

Томас-Грінфілд нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити $3,9 млрд для агентств і неурядових організацій для забезпечення гуманітарною допомогою людей в Україні, а також $1,7 млрд для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.

За її словами, необхідно йти далі.

«Просто фінансування недостатньо. Члени Ради Безпеки мають надалі наполягати на безперешкодному гуманітарному доступі на всій території Україні, як минулого місяця це зробила 141 держава-член», — наголосила вона.

Глава місії США при ООН також підкреслила необхідність припинити атаки РФ по цивільному населенню й критичній інфраструктурі України, які, в тому числі, перешкоджають доставці гуманітарної допомоги в тимчасово окуповані регіони України.





Интересные новости
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — ЮжанінаУкраїнські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна
ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларівПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів
Тютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грнТютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грн
Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже єКомпенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є
Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житлоБудинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло
Блок рекламы


Похожие новости
New York Community Bank купить третину збанкрутілого Signature Bank за $2,7 мільярдаNew York Community Bank купить третину збанкрутілого Signature Bank за $2,7 мільярда
Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житлоБудинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло
Податок на воду запроваджують в Україні: на скільки збільшиться вартість пляшкиПодаток на воду запроваджують в Україні: на скільки збільшиться вартість пляшки
Данія створить фонд на мільярд доларів, щоб допомогти УкраїніДанія створить фонд на мільярд доларів, щоб допомогти Україні
Іпотечне кредитування в Україні в січні знизилося на 25%Іпотечне кредитування в Україні в січні знизилося на 25%
Politico: Франція добивається, щоб ЄС купував зброю лише у «своїх» на тлі війни в УкраїніPolitico: Франція добивається, щоб ЄС купував зброю лише у «своїх» на тлі війни в Україні
В Україні націоналізовано ще один банкВ Україні націоналізовано ще один банк
Термінали IBOX відновили роботу в УкраїніТермінали IBOX відновили роботу в Україні
Японія виділила $1,6 млрд допомоги Україні минулоріч – KyodoЯпонія виділила $1,6 млрд допомоги Україні минулоріч – Kyodo
Нижче за довоєнні показники: вчені спрогнозували врожай зернових в Україні у 2023 роціНижче за довоєнні показники: вчені спрогнозували врожай зернових в Україні у 2023 році
Последние новости
Подгружаем последние новости