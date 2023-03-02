Зберігати в євро та доларах: експерт порадив українцям не тримати гроші під матрацом, щоб не програти

Фінансист пояснив, що українцям варто купувати валюту, а не складати гроші під матрацом.

Фінансист Сергій Фурса порадив українцям не зберігати свої гроші "під матрацом", а купувати валюту. При цьому експерт наголошує, що найкраще тримати гроші пропорційно – у євро, доларах та гривнях. Про це він розповів в ефірі проекту "Розмови про важливе".

За словами Фурси, українцям не варто грати у фінансових спекулянтів, бо легко можна програти.

"Ми точно можемо сказати, що людям не потрібно грати у фінансових спекулянтів, тому що люди все одно програють. Стандартне правило, яке завжди існувало – потрібно диверсифікувати частину в євро, частину в долари, частину в гривню. Головне, щоб гроші не лежали у вас під матрацом. Вони мають працювати", - підкреслив експерт.

Зазначимо, що станом на 1 березня в обмінниках долар продають у середньому за 39,5 грн., за євро пропонують 40,6 грн.