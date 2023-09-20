Робота в Україні: кількість безробітних на історичному мінімумі

Потреби роботодавців в працівниках зросли.

За підсумками серпня поточного року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Це свідчить, що потреба роботодавців у працівниках зросла. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ, інформує ZN.ua .

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Кількість зареєстрованих безробітних впала до 108,7 тисяч, серед яких 78,8 тисяч - жінки. Рік тому було 278,6 тисячі безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 230,5 до 45,4 тисяч осіб.

Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у серпні становить 47,5 тисяч (збільшення за місяць на 9,9 тисяч). Навантаження на одне вільне місце становить 2,0.

Нагадаємо, що країни Європи не перший рік відчувають дефіцит робочої сили. За останніми даними управління праці (EURES), що базуються на аналізі ситуації в 27 державах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії, із понад 700 відомих спеціальностей вакансії не заповнено по 400. При цьому за 38 професіями дефіцит працівників характеризується як гострий.