Країни G7 запропонували нову граничну ціну на російське дизельне пальне — Bloomberg

«Велика сімка» (G7) дала зрозуміти, що її влаштує, якщо Європейський союз встановить граничну ціну на російське дизельне пальне в діапазоні від $100 до $110 за барель, оскільки США та їхні союзники намагаються уникнути серйозного збою на ринку. Про це повідомляє Bloomberg.

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Заборона ЄС на імпорт перероблених нафтопродуктів з Росії має набути чинності 5 лютого, і блок працює з «Великою сімкою», щоб встановити граничний рівень цін для продажу до третіх країн. Європейська комісія запропонувала граничний рівень у $100.

Новий діапазон цін

Новий діапазон цін на дизельне пальне G7 означає, що «Велика сімка» віддала б перевагу вищій ціні — через побоювання, що встановлення занадто низького рівня може призвести до стрибків цін або перебоїв з поставками в Європі, але її влаштовує і ціна в $100. Представник G7 відзначив відсутність вільних потужностей на дизельному ринку, а також ряд простоїв, пов'язаних із технічним обслуговуванням.

За словами чиновника, переговори продовжуються, але сторони з оптимізмом дивляться на досягнення угоди до набуття чинності забороною ЄС на імпорт.

Ціни на російське дизпальне

Важко дізнатися, які останні ціни на російське дизельне пальне, тому що два основні гравці на ринку, S&P Global Commodity Insights і Argus Media Ltd., нещодавно призупинили деякі зі своїх ключових оцінок до того, як набудуть чинності заходи ЄС.

За словами чиновника, останнім часом російське дизельне пальне продається за ціною від $115 до $120 за барель.

За даними S&P Global, більш відомого серед трейдерів як Platts, протягом кількох місяців до 10 січня вартість пального здебільшого трималася вищою за $100 за барель.

За даними ICE Futures Europe, у п'ятницю основні ф'ючерси на дизельне пальне, які не враховують постачання з Росії, становили близько $125 за барель.

ЄС, який обговорює рівень цін найближчими днями, має дійти одноголосного рішення, щоб встановити межу. Механізм діятиме, забороняючи компаніям ЄС надавати страхові чи фінансові послуги для перевезення російського палива, якщо воно не буде продано за встановленою межею цін. Має дві мети: обмежити доходи Росії, не порушуючи світові енергетичні ринки.

«Велика сімка» та ЄС вже встановили стелю цін на російську нафту. Для пального планують запровадити два обмеження. Один з них застосовний до продуктів, які дорожчі за сиру нафту, наприклад, до дизельного пального. Для продуктів дешевше, таких як мазут, ЄС вивчає обмеження в $45 за барель.