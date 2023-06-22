Ощадбанк почав видавати українцям пільгові іпотеки на квартири у недобудовах

Ощадбанк почав видавати пільгові іпотечні кредити на придбання житла в об'єктах незавершеного будівництва в рамках програми "еОселя". Про умови видачі таких іпотек повідомили у прес-службі фінустанови.

Ощадбанк почав видавати українцям пільгові іпотеки на квартири у недобудовах

Перша пільгова іпотека була видана Ощадбанком у Львові на придбання житла в новому житловому комплексі "ЕКО-ДІМ на Надійній". Ціни на квартири в цьому комплексі стартують від 1,5 мільйона гривень.

Раніше кредити за програмою "еОселя" можна було отримати тільки на придбання нерухомості на вторинному ринку або на первинному, якщо будинок уже введений в експлуатацію. На сьогоднішній день учасники програми можуть розглядати придбання квартир у недобудованих будинках. Відсотки по іпотеці частково покриватиме держава, а частково самі громадяни.

Ощадбанк почав видавати українцям пільгові іпотеки на квартири у недобудовах

На сьогоднішній день програма пільгового кредитування доступна, зокрема, для військовослужбовців за контрактом, правоохоронців, а також для медиків, педагогів та науковців. Для них передбачені максимально пільгові умови – кредит під 3% терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла.

Ощадбанк є лідером програми "еОселя", і саме він розпочав видачу іпотек українцям. Крім нього, банками-партнерами програми є також банки "Глобус", Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк і Sky Bank.

Програма доступного іпотечного кредитування "еОселя" працює з жовтня 2022 року. У 2023 році уряд планує збільшити перелік категорій громадян, які зможуть отримати кредит на власне житло. Українцям стануть доступними кредити на купівлю житла під 7% річних.

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк виплачуватиме клієнтам гроші за виконання простого завдання.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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