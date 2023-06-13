В Україні обвалився ринок іпотеки

Іпотечний ринок в Україні обвалився. Зокрема, у квітні українські фінустанови видали лише 41 кредит. У НБУ заявили, що у порівнянні з 2022 роком іпотечні показники в країні перебувають на досить низькому рівні.

В Україні обвалився ринок іпотеки: як банки змінили умови надання кредитів населенню

Зокрема, наприкінці грудня 2022-го — на початку січня 2023 року українці оформили 400 іпотечних договорів. З лютого попит на кредити почав знижуватися. У квітні спостерігалося невелике зростання ринку. Банки видавали кредит за середньою фіксованою ставкою 14,6%, тоді як у березні було 14%. Загалом банки видали кредитів у квітні на 50 млн грн. Для порівняння — у березні українці оформили лише 36 договорів майже на 40 млн грн.

Найчастіше українці беруть кредити на житло на вторинному ринку. Найбільше іпотек громадяни оформили у квітні у Києві та області — 16 договорів на суму 23,1 млн грн (частка 46%). Іпотеки на житло на сьогоднішній день видають лише чотири банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та Скай Банк.

В Україні обвалився ринок іпотеки: як банки змінили умови надання кредитів населенню

Умови іпотек потрібно дізнаватися у кожному конкретному банку. Під час війни клієнтам знизили ставки та пропонують різні акції, які б заохочували їх брати іпотеки.

В Україні продовжує діяти державна програма "Доступна іпотека", яка дає змогу придбати житло в кредит із рекордно низькою ставкою 7%.

Для деяких пільгових категорій українців ставка складатиме 3%. До них належать:

  • військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Держтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового та начальницького складу спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їхніх сімей;
  • медичні працівники закладів охорони здоров'я державної чи комунальної форми власності;
  • педагогічні працівники навчальних закладів державної чи комунальної форми власності;
  • наукові (науково-педагогічні) працівники навчальних закладів та наукових установ державної чи комунальної форми власності;
  • ветерани війни та члени їх сімей;
    учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України. Дія цього підпункту не поширюється на сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України, яким виплачено одноразову грошову допомогу у розмірі 15 000 000 гривень;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше 52,5 кв. метра для сім'ї з однієї особи (одинакове обличчя) та додатково 21 кв. метр кожного наступного члена сім'ї.

Раніше повідомлялося, яке рішення Верховна Рада ухвалила за кредитними боргами українців.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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