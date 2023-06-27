Нафтогаз почав примусове стягнення з РФ компенсації за активи в Криму
НАК звернувся до суду США для стягнення $5 млрд.
Нафтогаз розпочав процес примусового стягнення з Росії компенсації розміром у 5 млрд доларів через втрату різноманітних активів в Криму. Про це
Відповідно до повідомлення, Нафтогаз та ще п’ять компаній цієї бізнес-групи подали клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яке зобов’язало РФ сплатити $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму.
«Оскільки Росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Такий позов став можливим відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, згідно з якою ми маємо право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ.
Уточнюється, що відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, будуть нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.