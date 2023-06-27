Нафтогаз почав примусове стягнення з РФ компенсації за активи в Криму

НАК звернувся до суду США для стягнення $5 млрд.

Нафтогаз розпочав процес примусового стягнення з Росії компенсації розміром у 5 млрд доларів через втрату різноманітних активів в Криму. Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує ZN.ua .

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Відповідно до повідомлення, Нафтогаз та ще п’ять компаній цієї бізнес-групи подали клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яке зобов’язало РФ сплатити $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму.

«Оскільки Росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Такий позов став можливим відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, згідно з якою ми маємо право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ .

Уточнюється, що відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, будуть нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.