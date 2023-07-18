Ціни на квартири у Києві за рік зросли на третину

Незважаючи на війну та регулярні обстріли Києва, столичний ринок житла демонструє відродження. Так, за рік, порівняно з червнем 2022, ціни на квартири з первинного ринку зросли на 34%, тобто більш ніж на третину. На вторинному ринку також фіксується значний приріст цін – на 17%.

За даними Держстату, середня ціна квадратного метра столичного житла наразі становить 56 728 грн. При цьому ціновий розкид за районами столиці – більш ніж десятикратний. Так, найнижча ціна квадратного метра фіксується у Деснянському районі – 21 700 грн, а найдорожча житлова площа – у Печерському районі (по 224 071 грн за квадратний метр).

На Київщині рівень цін помітно нижчий, ніж у столиці. Однак різниця у вартості квадратного метра також величезна: від 9 244 грн до 123 011.

Ціни на квартири у новобудовах зросли практично по всій Україні. Так, у Києві вони додали в середньому 34%, а Київської області – 23%.

На вторинному ринку ціни на квартири зросли не так разюче, та все ж доволі відчутно. Особливо цей приріст відчувається у столиці, де вартість однокімнатної квартири зі вторинного ринку в середньому зросла на 17%. А ось у Київській області ціни на вторинному ринку зросли лише на 2%.

При цьому вартість оренди однокімнатної квартири в червні 2023 року по Україні склала 6 230 грн, що на 9,3% вище за ту, яка була в червні 2022 року. Найбільше зросли ціни на оренду квартир у Закарпатській області. Так, оренда однокімнатної квартири за рік там подорожчала майже на 48% і наразі становить 12 867 грн.

На другому місці опинилася за вартістю оренди Львівська область, де оренда однокімнатної квартири в середньому коштуватиме 12 тисяч (на 9,3% вище, ніж рік тому). І лише на третій позиції за вартістю орендованого житла розташувався Київ. Там зараз однокімнатну квартиру можна зняти за 7793 грн, що лише на 2% дорожче, ніж було торік.

Нагадаємо, аналітики прогнозують у серпні суттєвий зліт цін на оренду столичного житла.