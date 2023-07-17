Ощадбанк переніс ідентифікацію отримувачів пенсій

Ощадбанк продовжив термін ідентифікації одержувачів пенсій у своїх відділеннях до кінця січня 2024 року. До цієї дати одержувачам виплат ВПО ідентифікацію можна не проходити. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Ощадбанк переніс ідентифікацію отримувачів пенсій: про що потрібно знати ВПО

Пільговий термін, протягом якого внутрішньо переміщені особи могли не проходити ідентифікацію в Ощадбанку, спочатку був встановлений до 1 вересня 2023 року. Однак у Мінсоцполітики проініціювали перенесення цієї дати, і було ухвалено рішення на користь українців.

Клієнти Ощадбанку на початку липня почали отримувати смс-повідомлення від Ощадбанку, що до 1 вересня їм необхідно пройти ідентифікацію у відділеннях банку. На засіданні Координаційного штабу з питань ВПО під головуванням віце-прем'єра Ірини Верещук 14 липня було вирішено припинити банком цю розсилку та продовжити пенсіонерам з-поміж ВПО термін для ідентифікації до кінця січня 2024 року.

Також відомо, що у зв'язку з військовим становищем Ощадбанк продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО. Таким чином, якщо ви знаходитесь за кордоном або на окупованих територіях, і не маєте змоги прийти у відділення за новою картою, то ваші карти Ощадбанку продовжать працювати навіть після закінчення терміну придатності. Ними можна розраховуватись у магазинах, знімати готівку у банкоматі тощо. без обмежень.

Ощадбанк переніс ідентифікацію отримувачів пенсій: про що потрібно знати ВПО

У воєнний час українці отримують через Ощадбанк пенсії, субсидії, виплати ВПО та інші види соціальних виплат.

Раніше повідомлялося, кому з пенсіонерів виплачуватимуть щомісячну допомогу у розмірі 800 гривень


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%
Росія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів ІндіїРосія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів Індії
Банки скорочують кількість відділень: ПриватБанк вже не першийБанки скорочують кількість відділень: ПриватБанк вже не перший
На регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької областіНа регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької області
Українські банки почали збирати та передавати податківцям інформацію про рахунки клієнтівУкраїнські банки почали збирати та передавати податківцям інформацію про рахунки клієнтів
Блок рекламы


Похожие новости
Ощадбанк почав видавати українцям пільгові іпотеки на квартири у недобудовахОщадбанк почав видавати українцям пільгові іпотеки на квартири у недобудовах
В Україні зросла середня зарплата: Пенсійний фонд показав, від якого показника розраховуватиме пенсіїВ Україні зросла середня зарплата: Пенсійний фонд показав, від якого показника розраховуватиме пенсії
Пенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травеньПенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травень
Соціальні виплати: на яке пенсійне забезпечення можуть розраховувати шахтаріСоціальні виплати: на яке пенсійне забезпечення можуть розраховувати шахтарі
Директор з акцій пенсійного фонду Швеції пішла у відставку через збитки у розмірі $2 мільярдиДиректор з акцій пенсійного фонду Швеції пішла у відставку через збитки у розмірі $2 мільярди
Бідному 100 - багатому 1500: українці масово жаліються на несправедливу індексацію пенсійБідному 100 - багатому 1500: українці масово жаліються на несправедливу індексацію пенсій
Ощадбанк перестав випускати пенсійні посвідченняОщадбанк перестав випускати пенсійні посвідчення
Мінсоцполітики перенесло терміни індексації пенсій в УкраїніМінсоцполітики перенесло терміни індексації пенсій в Україні
Пенсійні виплати в Україні: чи зросли вони у 2022 роціПенсійні виплати в Україні: чи зросли вони у 2022 році
Пенсійні виплати: чи можуть з них відрахувати частину коштівПенсійні виплати: чи можуть з них відрахувати частину коштів
Последние новости
Подгружаем последние новости