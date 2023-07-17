Ощадбанк переніс ідентифікацію отримувачів пенсій

Ощадбанк продовжив термін ідентифікації одержувачів пенсій у своїх відділеннях до кінця січня 2024 року. До цієї дати одержувачам виплат ВПО ідентифікацію можна не проходити. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Пільговий термін, протягом якого внутрішньо переміщені особи могли не проходити ідентифікацію в Ощадбанку, спочатку був встановлений до 1 вересня 2023 року. Однак у Мінсоцполітики проініціювали перенесення цієї дати, і було ухвалено рішення на користь українців.

Клієнти Ощадбанку на початку липня почали отримувати смс-повідомлення від Ощадбанку, що до 1 вересня їм необхідно пройти ідентифікацію у відділеннях банку. На засіданні Координаційного штабу з питань ВПО під головуванням віце-прем'єра Ірини Верещук 14 липня було вирішено припинити банком цю розсилку та продовжити пенсіонерам з-поміж ВПО термін для ідентифікації до кінця січня 2024 року.

Також відомо, що у зв'язку з військовим становищем Ощадбанк продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО. Таким чином, якщо ви знаходитесь за кордоном або на окупованих територіях, і не маєте змоги прийти у відділення за новою картою, то ваші карти Ощадбанку продовжать працювати навіть після закінчення терміну придатності. Ними можна розраховуватись у магазинах, знімати готівку у банкоматі тощо. без обмежень.

У воєнний час українці отримують через Ощадбанк пенсії, субсидії, виплати ВПО та інші види соціальних виплат.

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