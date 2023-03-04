Бідному 100 - багатому 1500: українці масово жаліються на несправедливу індексацію пенсій

Після проведення березневої індексації пенсій в Україні пенсіонери почали масово скаржитися на несправедливість: чому тим, хто отримує найбільше, завжди підвищують пенсійні виплати, а тим, хто має найменше пенсію, майже не додають коштів, інформує Апостроф.

Про це вони заявили в коментарях у соціальних мережах.

Цьогоріч в Україні провели осучаснення пенсій у березні й підняли їх на 19,7%, однак це підвищення застосовували винятково до розрахункового розміру пенсій, а не до фактичного.

Хтось пожартував, що варто видати книгу про "Мистецтво жити на пенсію". Утім, не всі відреагували на індексацію з гумором. Хтось помітив несправедливість, що, мовляв, пенсіонерам з найменшою пенсією додали лише 100 гривень, а тому, хто мав доволі пристойні пенсійні виплати, додали ще 1500 гривень.


Ліза Бровко, Апостроф





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