Бідному 100 - багатому 1500: українці масово жаліються на несправедливу індексацію пенсій

Після проведення березневої індексації пенсій в Україні пенсіонери почали масово скаржитися на несправедливість: чому тим, хто отримує найбільше, завжди підвищують пенсійні виплати, а тим, хто має найменше пенсію, майже не додають коштів, інформує Апостроф .

Про це вони заявили в коментарях у соціальних мережах.

Цьогоріч в Україні провели осучаснення пенсій у березні й підняли їх на 19,7%, однак це підвищення застосовували винятково до розрахункового розміру пенсій, а не до фактичного.

Хтось пожартував, що варто видати книгу про "Мистецтво жити на пенсію". Утім, не всі відреагували на індексацію з гумором. Хтось помітив несправедливість, що, мовляв, пенсіонерам з найменшою пенсією додали лише 100 гривень, а тому, хто мав доволі пристойні пенсійні виплати, додали ще 1500 гривень.