В Україні зросла середня зарплата: Пенсійний фонд показав, від якого показника розраховуватиме пенсії

Водночас цей показник не перекриває інфляцію останнього року.

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. Цей показник, відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», враховується для розрахунку пенсії.

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

В Україні зросла середня зарплата: Пенсійний фонд показав, від якого показника розраховуватиме пенсії
© Андрій Товстиженко, DT.UA
  • січень — 12?644,98 гривень;
  • лютий — 12?794,11 гривень;
  • березень — 13?423,28 гривень.

Таким чином, у порівнянні з березнем 2022 року зарплата зросла на 3,1%. Рік тому вона становила 13?016,16 гривень, інформує ZN.ua.

Водночас річна інфляція у березні становила 21,3%, що означає падіння реальної зарплати приблизно на 18%.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) — на 3,7%. НБУ прогнозує, що у 2024 році номінальні зарплати зростуть на 19,2%, реальні — на 5,7%, у 2025 році номінальні на 12,4%, реальні — на 4,3%.

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Податки, штрафи, РРО: стало відомо, що чекає бізнес з 1 липняПодатки, штрафи, РРО: стало відомо, що чекає бізнес з 1 липня
Власний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зимуВласний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зиму
Покупки онлайн в Євросоюзі будуть обкладатися митомПокупки онлайн в Євросоюзі будуть обкладатися митом
Під санкції ЄС потраплять 90 компаній, які допомагають РФ – ЄврокомісіяПід санкції ЄС потраплять 90 компаній, які допомагають РФ – Єврокомісія
В Нацбанку вважають, що ситуація на валютному ринку покращиласяВ Нацбанку вважають, що ситуація на валютному ринку покращилася
Блок рекламы


Похожие новости
Пенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травеньПенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травень
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярдаФонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярда
Згенерована ШІ фотографія вибуху біля Пентагону вплинула на фондовий ринокЗгенерована ШІ фотографія вибуху біля Пентагону вплинула на фондовий ринок
Тарифи на воду в Україні зростуть з 1 червняТарифи на воду в Україні зростуть з 1 червня
Місія МВФ розпочала свою роботу в УкраїніМісія МВФ розпочала свою роботу в Україні
ЮНЕСКО планує надати Україні $120 млн на відновлення сектора культуриЮНЕСКО планує надати Україні $120 млн на відновлення сектора культури
В Україні подорожчали квартири у новобудовах: які ціниВ Україні подорожчали квартири у новобудовах: які ціни
В Україні збираються вирощувати стільки соняшника, що вже хочуть будувати олійний трубопровід в ПольщуВ Україні збираються вирощувати стільки соняшника, що вже хочуть будувати олійний трубопровід в Польщу
Зарплата медиків в Україні зросла до 28 тис. грнЗарплата медиків в Україні зросла до 28 тис. грн
Робота в Україні: названі найзатребуваніші фахівці з зарплатами до 70 тис. грнРобота в Україні: названі найзатребуваніші фахівці з зарплатами до 70 тис. грн
Последние новости
Подгружаем последние новости