В Україні зросла середня зарплата: Пенсійний фонд показав, від якого показника розраховуватиме пенсії

Водночас цей показник не перекриває інфляцію останнього року.

затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. Цей показник, відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», враховується для розрахунку пенсії. Пенсійний фонд Українипоказник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. Цей показник, відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», враховується для розрахунку пенсії. За даними ПФУ, середня зарплата склала: © Андрій Товстиженко, DT.UA

січень — 12?644,98 гривень;

лютий — 12?794,11 гривень;

березень — 13?423,28 гривень.

Таким чином, у порівнянні з березнем 2022 року зарплата зросла на 3,1%. Рік тому вона становила 13?016,16 гривень, інформує ZN.ua .

Водночас річна інфляція у березні становила 21,3%, що означає падіння реальної зарплати приблизно на 18%.