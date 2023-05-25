В Україні зросла середня зарплата: Пенсійний фонд показав, від якого показника розраховуватиме пенсії
Водночас цей показник не перекриває інфляцію останнього року.
Пенсійний фонд Українизатвердивпоказник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. Цей показник, відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», враховується для розрахунку пенсії.
Таким чином, у порівнянні з березнем 2022 року зарплата зросла на 3,1%. Рік тому вона становила 13?016,16 гривень, інформує ZN.ua.
Водночас річна інфляція у березні становила 21,3%, що означає падіння реальної зарплати приблизно на 18%.
Нагадаємо, Національний банкпрогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) — на 3,7%. НБУ прогнозує, що у 2024 році номінальні зарплати зростуть на 19,2%, реальні — на 5,7%, у 2025 році номінальні на 12,4%, реальні — на 4,3%.