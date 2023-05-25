Пенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травень

Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій за травень у розмірі 50,2 млрд грн, зокрема, 40,3 млрд грн — через уповноважені банки. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Пенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травень
Фото: epravda.com.ua

Скільки профінансовано

«Станом на 22 травня профінансовано: 50,2 млрд грн — на пенсійні виплати, в тому числі 9,9 млрд — через АТ „Укрпошта“, 40,3 млрд грн — через уповноважені банки», — йдеться у повідомленні.

Крім того, 3 млрд грн спрямовано на фінансування житлових субсидій та пільг; 2,027 млрд грн — на страхові виплати, зокрема, 978,4 млн грн — на оплату лікарняних.





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