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2023-04-06
Директор з акцій пенсійного фонду Швеції пішла у відставку через збитки у розмірі $2 мільярди
Найбільший шведський Пенсійний фонд Alecta в результаті невдалої інвестиційної стратегії втратив $2 мільярди, після чого повідомив про звільнення директора відділу акцій Лізелотт Ледін, яка відповідала за інвестиції,
Фото: report.az
Що відомо
Також Alecta скоротив великі пакети акцій у таких компаніях як Microsoft (5,2% портфеля акцій) та Google Alphabet (4%).
Alecta пішла на подібні заходи, щоб знову завоювати довіру і переконати клієнтів не переходити до конкурентів після того, як фонд виявився втягнутим у банківську кризу США, за підсумками якої два великі банки зазнали краху.