Директор з акцій пенсійного фонду Швеції пішла у відставку через збитки у розмірі $2 мільярди

Найбільший шведський Пенсійний фонд Alecta в результаті невдалої інвестиційної стратегії втратив $2 мільярди, після чого повідомив про звільнення директора відділу акцій Лізелотт Ледін, яка відповідала за інвестиції, пише Bloomberg.

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Що відомо

Також Alecta скоротив великі пакети акцій у таких компаніях як Microsoft (5,2% портфеля акцій) та Google Alphabet (4%).