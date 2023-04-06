Директор з акцій пенсійного фонду Швеції пішла у відставку через збитки у розмірі $2 мільярди

Найбільший шведський Пенсійний фонд Alecta в результаті невдалої інвестиційної стратегії втратив $2 мільярди, після чого повідомив про звільнення директора відділу акцій Лізелотт Ледін, яка відповідала за інвестиції, пише Bloomberg.

Директор з акцій пенсійного фонду Швеції пішла у відставку через збитки у розмірі $2 мільярди
Фото: report.az

Що відомо

Також Alecta скоротив великі пакети акцій у таких компаніях як Microsoft (5,2% портфеля акцій) та Google Alphabet (4%).

Alecta пішла на подібні заходи, щоб знову завоювати довіру і переконати клієнтів не переходити до конкурентів після того, як фонд виявився втягнутим у банківську кризу США, за підсумками якої два великі банки зазнали краху.





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