Соціальні виплати: на яке пенсійне забезпечення можуть розраховувати шахтарі

Це визначено законами України.

Громадяни, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, інформує ZN.ua .

Право на пенсійне забезпечення шахтарів та членів їх сімей визначено законами України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV, «Про підвищення престижності шахтарської праці» № 345-VI, повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

До осіб, яким гарантовано підвищення престижності шахтарської праці, надання додаткових гарантій у виплаті та підвищенні заробітної плати і розв’язанні соціально-побутових проблем, належать:

працівники, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві, уранові, магнієві (солі калієво-магнієві та солі магнієві) та озокеритні руди;

працівники шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день;

працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості - за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

члени сімей вищезазначених категорій осіб.

На пільгових умовах пенсія за віком, згідно із Законом № 1058, призначається працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим КМУ, та за результатами атестації робочих місць:

після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах;

не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Незалежно від віку пенсія на пільгових умовах призначається працівникам, безпосередньо зайнятим повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників, якщо вони були зайняті на зазначених роботах не менше 25 років, а працівникам провідних професій на таких роботах:

робітникам очисного вибою,

прохідникам,

вибійникам на відбійних молотках,

машиністам гірничих виймальних машин

за умови, що вони були зайняті на таких роботах не менше 20 років.

Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим КМУ, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків його заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

За кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим КМУ, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

Для підтвердження пільгового стажу до органу Пенсійного фонду надаються наступні документи: