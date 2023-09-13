В Україні вводять електронні соціальні карти в тестовому режимі

В країні з'являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією.

В Україні запровадять систему кейс-менеджменту з електронними соціальними картками. Тестування проведуть у чотирьох пілотних областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики, інформує ZN.ua.

В Україні вводять електронні соціальні карти в тестовому режимі

"Тепер з'являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією, приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування. Той, хто отримує соціальні послуги, також має доступ до цієї картки, до переліку всіх запланованих дій і разом з соціальним працівником рухається до вирішення складної ситуації", - повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, планується, що соціальний працівник буде пропонувати саме ті соціальні послуги та інші види підтримки, які зможуть допомогти людині вийти зі складної ситуації.

"Цифровізація цього процесу робить його максимально прозорим, картка людини більше не загубиться", - додала вона.

З метою створення відповідних умов для надання соціальних послуг із використанням цифрових інструментів в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (далі ЄІССС) розроблено частину тестового середовища соціального веб-порталу Мінсоцполітики, зокрема кабінети отримувача соціальних послуг, надавача соціальних послуг і кейс-менеджера, реалізовано можливість подання заяви / повідомлення про надання соціальних послуг і відстеження результатів їх розгляду, а також - заяв надавачами соціальних послуг про включення їх до Реєстру надавачів соціальних послуг.

Маючи чітке уявлення про увесь перелік наявних у громаді ресурсів, людина зможе сама обирати соціальні послуги для вирішення своєї ситуації. Нова система допоможе найефективніше співпрацювати з кейс-менеджером та обирати найкращі рішення для виходу з кризи, зазначили в прес-службі.


Олена Середа, ZN.ua





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