Raiffeisen виплатить у бюджет Росії до 100 млн євро податку

Банк уже внесений до переліку міжнародних спонсорів війни.

Австрійська група Raiffeisen Bank International заявила, що їй доведеться заплатити в державний бюджет РФ до 100 млн євро разового податку на надприбуток. Про це пише LIGA.net з посиланням на фінансовий звіт компанії, інформує ZN.ua.

Raiffeisen виплатить у бюджет Росії до 100 млн євро податку
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Цей податок у Росії передбачає однократну виплату бізнесом 10% суми перевищення прибутку за 2021-2022 роки над показниками 2018-2019 років. Його можна зменшити до 5%, якщо переказати гроші в бюджет до 30 листопада.

Гроші підуть у федеральний бюджет країни-агресорки. Таким чином банк допомагає режиму Владіміра Путіна фінансувати війну проти України. Чистий прибуток Raiffeisen Bank International в Росії за перші пів року зріс до 685 млн євро проти 630 млн євро у попередньому році.

"Ми продовжуємо активно працювати над двома варіантами для нашого бізнесу в Росії: продаж та виділення в окрему компанію. Поки ми працюємо над цими складними опціями, ми продовжуємо скорочувати наш бізнес у Росії", – заявив генеральний директор RBI Йоганн Штробль.

Нагадаємо, Raiffeisen глибоко інтегрований у російську фінансову систему і є одним із двох іноземних банків у списку 13 системно важливих кредитних установ російського центрального банку, що підкреслює його важливість для російської економіки, яка бореться з масштабними західними санкціями.


Володимир Дедей, ZN.ua





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