Unex Bank перестав видавати грошові перекази Western Union: названо причину

Unex Bank призупинив видачу грошових переказів Western Union. У банку звернулися до клієнтів, які не можуть скористатися популярною послугою.

Вказано, що причиною обмеження стало відкликання ліцензії та вилучення із реєстру платіжної інфраструктури даних про компанію-учасника платіжної системи Western Union, яка здійснювала функції провайдера послуги міжнародних переказів.

Кошти, які були спрямовані в Україну за допомогою системи міжнародних перекладів Western Union, не заблоковані та враховуються у системі.

Зазначено, що співробітники Unex Bank працюють над вирішенням проблеми та пообіцяли вирішити її найближчим часом. Також вказано, що до цього можна звернутися до інших фінансових установ, які пропонують послугу видачі міжнародних переказів Western Union.

"Для отримання переказу вам необхідний контрольний номер переказу та паспорт. Вибачаємося за тимчасові незручності", - вказали у банку.

Unex Bank працює на українському ринку з 1993 року. З початку діяльності він співпрацює з великими корпораціями у різних регіонах країни. Клієнтам доступний широкий спектр сучасних продуктів та послуг: депозити, кредитування, операції з дорогоцінними металами, онлайн-сервіси та карткові проекти.

Банк став бронзовим призером FinAwards 2023 у номінації "Кращий депозит".

Unex Smart очолила рейтинг дебетових карток

Портал Finance надав карті Unex Smart перше місце у вересневому рейтингу дебетових карток. Вона визнана найкращим дебетовим продуктом на вітчизняному ринку.

Було вивчено пропозиції українських банків, бали нараховувалися за багатьма параметрами: від комісії за поповнення картки, вартості щомісячного обслуговування та зняття готівки до кешбеку та відсотків на залишок.

Раніше стало відомо, що Unex Bank за підсумками роботи у другому кварталі 2023 року визнали одним із збиткових банків.