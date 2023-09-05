Страхові внески: чи можна перевірити їх сплату дистанційно

Роз'яснення дали у ПФУ.

Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. В Україні спростили механізм добровільної участі громадян у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли , як перевірити, чи сплачує роботодавець страхові внески за працівника, інформує ZN.ua .

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Перевірити сплату страхових внесків можна дистанційно на вебпорталі електронних послуг ПФУ або у мобільному додатку «Пенсійний фонд».

Для цього потрібно зробити такі кроки:

Зайти на вебпортал Пенсійного фонду України.

Пенсійного фонду України. Увійти в особистий кабінет, авторизувавшись зручним способом: за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис, системи GOV.ID або за логіном і паролем, який можна отримати в сервісному центрі територіального органу Фонду.

GOV.ID або за логіном і паролем, який можна отримати в сервісному центрі територіального органу Фонду. В особистому кабінеті обрати розділ «Мій страховий стаж», щоб перевірити, скільки ви набули страхового стажу. У цьому розділі відображаються відомості щодо страхового стажу набутого у період з 1 січня 2004 року – дати набрання чинності Законом України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким запроваджено поняття «страховий стаж».

Зайти в розділ «Моя заробітна плата», щоб побачити суми зарплати (доходу), на яку нараховано єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

У ПФУ додали, що працівник може контролювати інформацію про сплату ЄСВ роботодавцем та набутий страховий стаж.

«Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам подаються роботодавцями щокварталу (із розбивкою по місяцях звітного кварталу) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу», – йдеться у повідомленні.