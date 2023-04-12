Заарештовані рахунки можна буде використовувати лише обмежено

Багатьом українцям, в яких було заарештовано рахунки у рамках виконання судових проваджень, на початку війни ці рахунки розблокували. Однак тепер користуватися грошима з цих рахунків у необмежених сумах боржники не зможуть. Верховна Рада встановила ліміт на використання грошей із заарештованих рахунків.

Цей ліміт встановлено законопроектом №8064, який парламент ухвалив у другому читанні.

Закон дозволив українцям (йдеться про фізичних осіб), які мають заарештовані рахунки, використовувати кошти з цих рахунків для особистих потреб, а також для сплати податків і зборів.

Проте витрачати кошти із заарештованого рахунку безконтрольно боржник не зможе. Парламент установив місячний ліміт грошей, які можуть бути використані власником такого рахунку. Цей ліміт дорівнює двом мінімальним зарплатам, встановленим на початок поточного року. Оскільки у 2023 році розмір мінімалки становить 6700 гривень, то ліміт на витрату коштів не повинен перевищувати 13 400 гривень.

Законом передбачено й інші норми на використання грошей із заарештованого рахунку

Податки та збори із заарештованого рахунку сплачуються без обмежень, якщо він визначений власником як рахунок для здійснення видаткових операцій.

За наявності кількох виконавчих листів судове стягнення не поширюється на суму, що дорівнює місячному ліміту витрат. Тобто ця сума має бути в розпорядженні власника рахунку, і забрати її не можуть.

Якщо боржник має кілька заарештованих рахунків в одному банку або в кількох банках, то лише один з них може бути видатковим рахунком, з якого боржник може знімати гроші та здійснювати платежі.

Якщо щодо однієї особи є кілька судових проваджень, то у будь-якому випадку має бути виділено один видатковий рахунок, яким він може користуватися, і на якому має залишатися певна сума грошей для його особистих витрат.

Як виділити поточний видатковий рахунок?

Для цього боржник, щодо якого є судове провадження, повинен звернутися до державного або приватного виконавця, який наклав арешт на його кошти, із відповідною заявою.

У заяві має бути зазначений номер рахунку, а також банк, в якому він відкритий.

Заява може бути подана як у паперовій формі (особисто або поштою), так і в електронній.

Нагадаємо, Рада ухвалила важливе рішення щодо банківських кредитів для населення. Деяким громадянам споживчі кредити реструктуризують.