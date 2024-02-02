Нацбанк спрогнозував, що далі буде з економікою України

Інфляція в поточному році прискориться, а от в наступні роки - скорочуватиметься.

© kora_sun/ depositphotos

За оцінками НБУ, інфляція в Україні пришвидшиться у 2024 році у порівнянні з початком минулого року, але регулятор обіцяє, що наступного року вона увійде до цільового діапазону НБУ, знизившись до 5,8%. Про це йдеться у черговому інфляційному звіті, інформує ZN.ua .

Також за оцінками НБУ, у 2026 році темпи інфляції продовжать знижуватись - до 5%.

Щодо ВВП , то відновлення економіки триватиме й надалі, хоча і сповільниться до 3,6% у 2024 році. У наступні два роки очікується прискорення зростання ВВП до 4–6% на рік.

Однак треба заначити, що макропрогноз НБУ ґрунтується на припущеннях про відчутне зниження високих безпекових ризиків з 2025 року та збереження значних обсягів міжнародної підтримки. У 2024 році зовнішнє фінансування становитиме близько 37 млрд дол. США . У наступні роки воно поволі скорочуватиметься разом зі звуженням бюджетного дефіциту, не створюючи ризиків для стійкості державних фінансів.

Відновлення економіки супроводжуватиметься поліпшенням зайнятості та зростанням доходів населення (як у номінальному, так і в реальному вимірах). Безробіття поступово знижуватиметься, але все ж залишатиметься вищим за природний рівень.

Монетарна політика НБУ й надалі спрямовуватиметься на підтримку курсової стійкості. Важливим завданням залишатиметься захист привабливості гривневих інструментів – підтримки такого рівня процентних ставок за гривневими депозитами, який убезпечить заощадження українців від інфляційного знецінення.