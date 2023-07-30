Поповнення карток готівкою ще два дні можна проводити без авторизації

Українцям залишилося лише два дні для поповнення карток у терміналах без авторизації. Вже з 1 серпня такої нагоди не буде. Термінали не пропустять жодного платежу без авторизації того, хто здійснює грошовий переказ.

Українцям залишається два дні для поповнення карток готівкою без авторизації

З 1 серпня в Україні набувають чинності нові правила поповнення банківських рахунків готівкою. Раніше це можна було зробити через термінал таємно, без ідентифікації особи того, хто переказує гроші. Однак тепер, із 1 серпня, будь-яка людина, що поповнює або свій, або чужий рахунок у терміналі, має пройти ідентифікацію.

Ідентифікацію будуть проводити через мобільний телефон

Той, хто поповнює рахунок, має ввести в термінал свій номер мобільного телефону.

Далі йому на мобільний або має надійти дзвінок від банку, або доведеться на екрані банкомату ввести код, який банк надішле у SMS-повідомленні.

Українцям залишається два дні для поповнення карток готівкою без авторизації

Тільки після цього можна буде переказати потрібну суму грошей. Але при цьому людина, яка робить переказ, вже не зможе залишитися невідомою. Її буде ідентифіковано.

Втім, деякі фінансові операції, як і раніше, можна буде проводити без ідентифікації. До них, зокрема, будуть належати такі платежі:

  • оплата будь-яких комунальних послуг;
  • оплата телефонного зв'язку, телебачення, Інтернету, охорони;
  • купівля залізничних квитків на будь-який рейс;
  • оплата проїзду у міському та приміському транспорті;
  • поповнення транспортних карток для проїзду в міському та приміському транспорті;
  • оплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Нагадаємо, українцям розповіли, що потрібно робити, якщо банкомат списав гроші, але їх не видав.


Марченко Любов, Тудей





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