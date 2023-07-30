Поповнення карток готівкою ще два дні можна проводити без авторизації

Українцям залишилося лише два дні для поповнення карток у терміналах без авторизації. Вже з 1 серпня такої нагоди не буде. Термінали не пропустять жодного платежу без авторизації того, хто здійснює грошовий переказ.

З 1 серпня в Україні набувають чинності нові правила поповнення банківських рахунків готівкою. Раніше це можна було зробити через термінал таємно, без ідентифікації особи того, хто переказує гроші. Однак тепер, із 1 серпня, будь-яка людина, що поповнює або свій, або чужий рахунок у терміналі, має пройти ідентифікацію.

Ідентифікацію будуть проводити через мобільний телефон

Той, хто поповнює рахунок, має ввести в термінал свій номер мобільного телефону.

Далі йому на мобільний або має надійти дзвінок від банку, або доведеться на екрані банкомату ввести код, який банк надішле у SMS-повідомленні.

Тільки після цього можна буде переказати потрібну суму грошей. Але при цьому людина, яка робить переказ, вже не зможе залишитися невідомою. Її буде ідентифіковано.

Втім, деякі фінансові операції, як і раніше, можна буде проводити без ідентифікації. До них, зокрема, будуть належати такі платежі:

оплата будь-яких комунальних послуг;

оплата телефонного зв'язку, телебачення, Інтернету, охорони;

купівля залізничних квитків на будь-який рейс;

оплата проїзду у міському та приміському транспорті;

поповнення транспортних карток для проїзду в міському та приміському транспорті;

оплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Нагадаємо, українцям розповіли, що потрібно робити, якщо банкомат списав гроші, але їх не видав.