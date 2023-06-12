Проводитиметься спецрозслідування стосовно колишнього голови правління Укргазбанку

Він проходить по справі про заподіяння банку 206 млн грн збитків.

Суддя Вищого антикорупційного суду 9 червня 2023 року задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови правління Укргазбанку. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує ZN.ua.

Проводитиметься спецрозслідування стосовно колишнього голови правління Укргазбанку
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Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства. На сьогодні у кримінальному провадженні про підозру правоохоронці повідомили 15 особам.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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