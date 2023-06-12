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2023-06-12
Проводитиметься спецрозслідування стосовно колишнього голови правління Укргазбанку
Він проходить по справі про заподіяння банку 206 млн грн збитків.
Суддя Вищого антикорупційного суду 9 червня 2023 року задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови правління Укргазбанку. Про це
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Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства. На сьогодні у кримінальному провадженні про підозру правоохоронці повідомили 15 особам.
Олександра Бритоусова, ZN.ua