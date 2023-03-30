UBS вирішив повернути свого колишнього гендиректора для поглинання Credit Suisse

Рада директорів UBS Group призначила новим генеральним директором швейцарського банку 62-річного Серджіо Ермотті, який обіймав цю посаду з 2010 до 2020 року, повідомила пресслужба групи.

Рішення прийнято «у світлі нових завдань та пріоритетів», які стоять перед UBS після оголошення про придбання Credit Suisse, наголошується в пресрелізі.

Ермотті, який наразі очолює правління страхової компанії Swiss Re, вступить на посаду з 5 квітня 2023 року. Він змінить на цій посаді 57-річного Ральфа Хамерса, який очолює UBS з листопада 2020 року, але «погодився піти у відставку, щоб слугувати інтересам нового об'єднання швейцарського фінансового сектора та країни», йдеться у заяві UBS.

Хамерс залишиться в UBS і буде радником Ермотті протягом перехідного періоду, щоб забезпечити успішне закриття угоди та плавну передачу активів.