UBS вирішив повернути свого колишнього гендиректора для поглинання Credit Suisse

Рада директорів UBS Group призначила новим генеральним директором швейцарського банку 62-річного Серджіо Ермотті, який обіймав цю посаду з 2010 до 2020 року, повідомила пресслужба групи.

UBS вирішив повернути свого колишнього гендиректора для поглинання Credit Suisse

Рішення прийнято «у світлі нових завдань та пріоритетів», які стоять перед UBS після оголошення про придбання Credit Suisse, наголошується в пресрелізі.

Ермотті, який наразі очолює правління страхової компанії Swiss Re, вступить на посаду з 5 квітня 2023 року. Він змінить на цій посаді 57-річного Ральфа Хамерса, який очолює UBS з листопада 2020 року, але «погодився піти у відставку, щоб слугувати інтересам нового об'єднання швейцарського фінансового сектора та країни», йдеться у заяві UBS.

Хамерс залишиться в UBS і буде радником Ермотті протягом перехідного періоду, щоб забезпечити успішне закриття угоди та плавну передачу активів.





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