АРМА шукає управителя для арештованих акцій колишнього «Альфа-Банку»

Кіпрській компанії, власниками якої є росіяни, належить 42,4% акцій банку.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оголосило конкурс з відбору управителя для арештованих цінних паперів "Альфа-Банку". Про це повідомила пресслужба АРМА, інформує ZN.ua .

Наразі цінні папери належать кіпрській компанії ABH Ukraine Limited та знаходяться на рахунках в цінних паперах, відкритих в АТ "Альфа-Банк".

Як повідомляє пресслужба АРМА, потенційним учасникам конкурсів запропоновано управління:

простими бездокументарними іменними акціями АТ "Альфа-Банк" в кількості 121,8 млрд штук, номінальною вартістю 0,10 грн/шт., загальною номінальною вартістю 12,8 мільярда гривень, що складає частку у розмірі 42,3994%;

простими бездокументарними іменними акціями ПРАТ "СК "Альфа Страхування" в кількості 104,73 тис. штук, номінальною вартістю 1 000 грн кожна, загальною номінальною вартістю 104,73 млн грн, що складає частку у розмірі 95,2246%.

За даними на сайті НБУ, кіпрській ABH Ukraine Limited належить 42,4% акцій АТ "Сенс Банк" (раніше – "Альфа-Банк"), право голосу за 36,56% передано довіреній особі Симеону Дянкову.

Своєю чергою кіпрська ABH Ukraine Limited є дочірньою компанією люксембургської ABH Holdings SA російських мільярдерів Михайла Фрідмана, Пєтра Авена та Андрія Косогова.

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