АРМА шукає управителя для арештованих акцій колишнього «Альфа-Банку»

Кіпрській компанії, власниками якої є росіяни, належить 42,4% акцій банку.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оголосило конкурс з відбору управителя для арештованих цінних паперів "Альфа-Банку". Про це повідомила пресслужба АРМА, інформує ZN.ua.

Наразі цінні папери належать кіпрській компанії ABH Ukraine Limited та знаходяться на рахунках в цінних паперах, відкритих в АТ "Альфа-Банк".

Як повідомляє пресслужба АРМА, потенційним учасникам конкурсів запропоновано управління:

  • простими бездокументарними іменними акціями АТ "Альфа-Банк" в кількості 121,8 млрд штук, номінальною вартістю 0,10 грн/шт., загальною номінальною вартістю 12,8 мільярда гривень, що складає частку у розмірі 42,3994%;
  • простими бездокументарними іменними акціями ПРАТ "СК "Альфа Страхування" в кількості 104,73 тис. штук, номінальною вартістю 1 000 грн кожна, загальною номінальною вартістю 104,73 млн грн, що складає частку у розмірі 95,2246%.

За даними на сайті НБУ, кіпрській ABH Ukraine Limited належить 42,4% акцій АТ "Сенс Банк" (раніше – "Альфа-Банк"), право голосу за 36,56% передано довіреній особі Симеону Дянкову.

Своєю чергою кіпрська ABH Ukraine Limited є дочірньою компанією люксембургської ABH Holdings SA російських мільярдерів Михайла Фрідмана, Пєтра Авена та Андрія Косогова.

Нагдаємо, Нацбанк визнав невідповідність бенефіціарів банку «Авангард» та власників ICU Holdings Limited Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності через привласнення ними доходів від облігацій внутрішньої державної позики націоналізованого в Україні «Сбєрбанку Росії» пише у своєму матеріалі «ICU і банк «Авангард» «привласнили» й пустили в оборот гроші померлого «Сбєрбанку Росії» Юлія Самаєва.


Олена Середа, ZN.ua





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