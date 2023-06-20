Номінальний власник колишнього "Альфа-Банку" відреагував на підготовку до націоналізації фінустанови

ABHH пригрозила Україні судом.

Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (колишнього "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. заявив, що у випадку націоналізації фінустанови без компенсації ABHH понад номінальної суми звернеться до міжнародного суду, пише ЕП.

"ABHH серйозно стурбований тим, що Національний банк України здійснить свій намір націоналізувати АТ "Сенс Банк" без компенсації ABHH понад номінальної суми", – йдеться в заяві, інформує ZN.ua.

У заяві також зазначено: "ABHH вживатиме відповідних заходів з точки зору як національного, так і міжнародного права та наявних договорів, щоб їх компенсувати. Зокрема, ABHH шукатиме захисту в межах двосторонньої угоди про захист інвестицій BLEU (Бельгія-Люксембург)- Україна".

В ABHH додають, що в разі націоналізації банку збитків зазнають особи, які не знаходяться під санкціями, включаючи власників облігацій та непідсанкційних акціонерів ABHH – благодійної організації, що займається дослідженнями раку, та великого європейського банку.

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку банків, що перебувають під санкціями. Перш за все це стосується «Сенс Банку» (колишнього «Альфа-Банк»), але не лише його.

Повідомлялось, що Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, оголосило конкурс з відбору управителя для арештованих цінних паперів бувшого «Альфа-Банку».


Олена Середа, ZN.ua





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