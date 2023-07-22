Україна стала власником АТ "Сенс Банк"

Банку також призначили голову правління.

Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 22 липня 2023 року, уклали договір купівлі-продажу 100% акцій АТ "Сенс Банк". Банк перейшов у власність України. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, інформує ZN.ua.

Україна стала власником АТ

Головою правління нового державного банку призначили Кузьміна Дмитра Миколайовича. Фонд також призначив керівників Банку. Кандидатури за поданням Мінфіну погоджені НБУ і вони розпочинають виконання своїх обов’язків від моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

Раніше повідомлялось, що 20 липня 2023 року Правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку АТ "Сенс Банк". Відповідно до рішення НБУ Виконавча дирекція Фонду ухвалила рішення про запровадження в банку тимчасової адміністрації.

Кабінет міністрів України прийняв рішення купити у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ “Сенс Банк”, рішення про націоналізацію якого було прийнято НБУ напередодні, у повному обсязі за одну гривню.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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