Україна стала власником АТ "Сенс Банк"

Банку також призначили голову правління.

Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 22 липня 2023 року, уклали договір купівлі-продажу 100% акцій АТ "Сенс Банк". Банк перейшов у власність України. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, інформує ZN.ua .

Головою правління нового державного банку призначили Кузьміна Дмитра Миколайовича. Фонд також призначив керівників Банку. Кандидатури за поданням Мінфіну погоджені НБУ і вони розпочинають виконання своїх обов’язків від моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

Раніше повідомлялось, що 20 липня 2023 року Правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку АТ "Сенс Банк". Відповідно до рішення НБУ Виконавча дирекція Фонду ухвалила рішення про запровадження в банку тимчасової адміністрації.

Кабінет міністрів України прийняв рішення купити у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ “Сенс Банк”, рішення про націоналізацію якого було прийнято НБУ напередодні, у повному обсязі за одну гривню.