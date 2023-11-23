Сем Альтман може повернутись до OpenAI — The New York Times

Несподіване звільнення топ-менеджера компанії обурило інвесторів.

Сем Альтман і Грег Брокман, двоє топ-менеджерів OpenAI, які несподівано залишили компанію після засідання правління в п’ятницю, ведуть переговори із членами правління про повернення до стартапу зі штучного інтелекту, повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, інформує ZN.ua .

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38-річного Альтмана було усунено з посади виконавчого директора OpenAI напередодні. Відтоді інвестори OpenAI та прихильники Альтмана тиснуть на чотирьох членів правління стартапу, щоб вони повернули топ-менеджера. Інформацію виданню підтвердили шість обізнаних із питанням джерел.

За даними джерел, тиск на членів правління здійснює також компанія Microsoft , яка інвестувала у OpenAI 13 мільярдів доларів. Інвестори OpenAI, які виступають за поновленню Альтмана на посаді, також заявили про готовність інвестувати у нову компанію, якщо він вирішить її створити. Обговорення такої перспективи почалося одразу після звільнення топ-менеджера.

Торік стартап OpenAI із Сан-Франциско сколихнув світ, випустивши чат-бот ChatGPT і продемонструвавши силу штучного інтелекту, а Сем Альтман швидко став обличчям галузі. Однак у п’ятницю OpenAI раптово оголосила, що рада компанії усунула Альтмана з посади виконавчого директора.

Це звільнення викликало хвилю в технологічній індустрії, де Альтмана добре знають не лише за OpenAI, але й за його багаторічним керівництвом Y Combinator, інкубатором для стартапів Кремнієвої долини. OpenAI підтримується потужними інвесторами, включаючи Microsoft , Thrive Capital і Sequoia Capital, і багато з них дізналися про відсторонення керівника лише за хвилину до оголошення про його звільнення, або взагалі після того, як новина стала публічною.

OpenAI контролюється некомерційною організацією із шістьома членами правління. Один із них — Грег Брокман, президент і член правління OpenAI, на знак протесту проти звільнення Альтмана пішов у відставку.

Через унікальну структуру OpenAI її інвестори не можуть офіційно впливати на те, що відбувається з компанією або на те, хто її очолює. Водночас, підтримка інвесторів досі має вирішальне значення для стартапу, якому потрібні будуть кошти в процесі розвитку технології.