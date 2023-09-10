Електроенергія в Україні може відключатися за графіками з 1 жовтня

Енергетичні компанії спільно з владою розробили графіки відключення електроенергії, які запровадять з 1 жовтня. Блекаути в Україні можливі у разі нових атак з боку російських окупантів.

За даними Міністерства енергетики, після масштабних ракетних обстрілів рашистів, вдалося відновити близько 70% пошкоджених ТЕС і ТЕЦ. До жовтня продовжуватиметься підготовка до зими, тому ситуація ще покращиться.

Голова комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що опалювальний сезон розпочнеться в Україні приблизно з тими ж потужностями, як і минулого року. Питання полягає у можливостях розподіляти електроенергію після прогнозованих атак загарбників.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, чому дефіциту не уникнути:

"Розмір дефіциту, як мені особисто здається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не потягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження".

Частково можна заповнити нестачу електроенергії імпортом, але він дуже дорогий, тому відключення будуть.

У більшості регіонів розробили графіки відключень, які можуть застосовуватися з 1 жовтня. На Львівщині вони почнуть діяти лише за розпорядженням Укренерго. Тривалість відключень - до двох годин поспіль та до чотирьох годин на добу.

На Полтавщині може бути шість черг відключення світла.

У Вінницяобленерго розробили графіки як планових, так і аварійних відключень. На підприємстві назвали можливу програму знеструмлення недискримінаційною та справедливою. Тривалість відключень світла може становити 2-4 години. Аналогічна ситуація – у всіх регіонах.

"Є розпорядження Міністерства, всі мають підготувати графіки та поінформувати про них споживачів. Але це не означає, що з 1 жовтня розпочнуться відключення. Багато факторів: температура, ситуація з генерацією, російські атаки... Вам зараз ніхто не скаже точно, що буде ", – цитує "Обозреватель" своє джерело в уряді.

Нагадаємо, як платити за електроенергію вдвічі менше, ніж більшість споживачів.