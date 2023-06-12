Сорос передав управління своєю фінансовою імперією синові

Алекс Сорос планує інвестувати у підтримку лівих політичних кандидатів у США.

92-річний мільярдер, філантроп та інвестор Джордж Сорос передає контроль над своїми фондами «Відкрите суспільство» своєму синові Алексу, який був призначений головою у грудні, інформує ZN.ua .

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Фонд жертвує гроші на гуманітарні та демократичні цілі, починаючи від реформи кримінального правосуддя і закінчуючи ініціативами щодо зміни клімату, та контролює більшу частину активів, якими управляє сімейний офіс Сороса вартістю 25 мільярдів доларів. Новина була вперше опублікована у Wall Street Journal та підтверджена представником організації.

"Я більш політичний", ніж старший Сорос, сказав газеті 37-річний Алекс Сорос. Він додав, що стурбований потенційною кандидатурою Дональда Трампа у Білому домі. «Хоч би як мені хотілося прибрати гроші від політики, поки це робить інша сторона, нам теж доведеться це робити».

Алекс Сорос нещодавно зустрівся з представниками адміністрації Байдена, лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, щоб обговорити питання, пов'язані з сімейним фондом, повідомляє Journal.