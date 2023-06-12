Сорос передав управління своєю фінансовою імперією синові
Алекс Сорос планує інвестувати у підтримку лівих політичних кандидатів у США.
92-річний мільярдер, філантроп та інвестор Джордж Сорос передає контроль над своїми фондами «Відкрите суспільство» своєму синові Алексу, який був призначений головою у грудні, інформує
Фонд жертвує гроші на гуманітарні та демократичні цілі, починаючи від реформи кримінального правосуддя і закінчуючи ініціативами щодо зміни клімату, та контролює більшу частину активів, якими управляє сімейний офіс Сороса вартістю 25 мільярдів доларів. Новина була вперше опублікована у
"Я більш політичний", ніж старший Сорос, сказав газеті 37-річний Алекс Сорос. Він додав, що стурбований потенційною кандидатурою Дональда Трампа у Білому домі. «Хоч би як мені хотілося прибрати гроші від політики, поки це робить інша сторона, нам теж доведеться це робити».
Алекс Сорос нещодавно зустрівся з представниками адміністрації Байдена, лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, щоб обговорити питання, пов'язані з сімейним фондом, повідомляє Journal.
Сорос планує «подвоїти зусилля щодо захисту виборчих прав та особистої свободи вдома та підтримки справи демократії за кордоном», сказав він Financial Times через представника. Пріоритети Джорджа Сороса в політиці США не зміняться після призначення Алекса, повідомила газета з посиланням на людину, близьку до сім'ї, ім'я якої вона не назвала.