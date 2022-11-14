Комітет ВР підтримав законопроєкт щодо обміну фінансовою інформацією між країнами: він допоможе боротися з офшорами
У разі прийняття закону в Україні впроваджується два міжнародних стандарти, інформує
Комітет Верховної Ради України з питань податків та фінансів підтримав за основу законопроект №8131 щодо обміну фінансовою інформацією між країнами. Про це повідомляє член комітету, народний депутат Ярослав Железняк.
За
- Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS));
- Стандарт щодо обміну інформацією за запитом (EOIR).
«Це важливий крок, оскільки ми стаємо частиною системи стандартів ОЕСР. Це зробить уникнення оподаткування ще складніше. Як і використання для цього офшорів», наголошує Железняк.
За словами народного депутата, стандарт вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації про фінансові рахунки у фінансових установ та щорічно обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями – партнерами з обміну в автоматичному порядку.
«Умовно аналог FATCA, яка вже діє у нас в законодавстві по відношенню до громадян США. Перший обмін з Україною планується у 2024ому році», - додає Железняк.
Також народний депутат впевнений, що новий законопроект не має зачепити українських громадян, які наразі знаходяться за кордоном.
У 2020 році було передано інформацію про понад 75 мільйонів фінансових рахунків, стосовно активів вартістю близько 9 трильйонів євро. В Світі вже 102 країни (включно зі всіма країнами ЄС) є учасниками обміну такою інформацією.