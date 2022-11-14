Комітет ВР підтримав законопроєкт щодо обміну фінансовою інформацією між країнами: він допоможе боротися з офшорами

Комітет Верховної Ради України з питань податків та фінансів підтримав за основу законопроект №8131 щодо обміну фінансовою інформацією між країнами. Про це повідомляє член комітету, народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, у разі прийняття закону в Україні впроваджується два міжнародних стандарти у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей:

Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS));

Стандарт щодо обміну інформацією за запитом (EOIR).

«Це важливий крок, оскільки ми стаємо частиною системи стандартів ОЕСР. Це зробить уникнення оподаткування ще складніше. Як і використання для цього офшорів», наголошує Железняк.

За словами народного депутата, стандарт вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації про фінансові рахунки у фінансових установ та щорічно обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями – партнерами з обміну в автоматичному порядку.

«Умовно аналог FATCA, яка вже діє у нас в законодавстві по відношенню до громадян США. Перший обмін з Україною планується у 2024ому році», - додає Железняк.

Також народний депутат впевнений, що новий законопроект не має зачепити українських громадян, які наразі знаходяться за кордоном.

У 2020 році було передано інформацію про понад 75 мільйонів фінансових рахунків, стосовно активів вартістю близько 9 трильйонів євро. В Світі вже 102 країни (включно зі всіма країнами ЄС) є учасниками обміну такою інформацією.