Вимогу до РФ припинити війну в Україні Індія підкріпила фінансовою підніжкою

Вперше за чотири місяці Індія не лише зменшила закупівлі російського вугілля, а обвалила їх. На черзі - нафта, інформує ZN.ua .

Проте тепер, за даними індійської консалтингової компанії Coalmint, імпорт енергетичного вугілля з Росії у вересні знизиться на 30%, порівняно із серпнем - до 1,4 млн тонн.

"Імпорт вугілля до Індії з Росії найближчими місяцями, ймовірно, буде в обмеженому діапазоні, а доступність суден, ймовірно, стане проблемою у зв'язку з початком зимового поповнення запасів різними країнами, починаючи з жовтня", - йдеться у повідомленні Coalmint.

Крім того, індійські нафтопереробні заводи мають намір відмовитися від закупівель російської сирої нафти цього місяця через вищі фрахтові ставки і натомість переключитися на Африку і Близький Схід.

"З урахуванням фрахту вартість доставки ESPO (нафта з Сибіру, - ред.) виявляється на 5-7 доларів дорожчою порівняно з аналогічними сортами з інших країн, таких як Мурбан в ОАЕ", - сказало джерело в індійській галузі, знайоме з цим питанням, додавши, що російська нафта раніше була дешевшою.



