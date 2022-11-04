Наступного року Нацбанк не планує вмикати друкарський верстат — начальник Управління монетарної політики НБУ

У 2023 році Національний банк не планує вмикати друкарський верстат. Про це заявив начальник Управління монетарної політики НБУ Михайло Ребрик в інтерв'ю «Мінфіну».

Наступного року Нацбанк не планує вмикати друкарський верстат — начальник Управління монетарної політики НБУ
Фото: wikipedia.org

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На питання, чи планує НБУ збільшувати обсяги монетизації дефіциту бюджету, Ребрик зазначив, що в прогнозі регулятора закладено максимум по 30 млрд грн емісійного фінансування дефіциту бюджету на місяць до кінця цього року.

«У жовтні, наприклад, було навіть менше — 25 млрд грн. Наступного року взагалі очікується, що емісійне фінансування буде непотрібно», — заявив він.

Ребрик також прокоментував вплив на інфляцію нового інструменту — розміщення на депозиті куплених в НБУ доларів.

«Інструмент спроєктований таким чином, що при відкритті депозиту з обігу вилучаються гривневі кошти, а при закритті — повертаються в обіг у сумі, скоригованій на зміну офіційного курсу гривні до долара США. Тобто у випадку зміцнення офіційного курсу в обіг повернеться менше гривень, ніж було вилучено. Якщо курс не зміниться — майже стільки ж. А у випадку девальвації — більше, ніж було вилучено, пропорційно зміні курсу», — сказав експерт.

За його словами, ніхто достеменно не знає як розвиватимуться події на горизонті шести місяців. Наразі НБУ не планує коригувати курс, і про це неодноразово повідомлялося.

Ребрик підкреслив, що у Нацбанка достатньо міжнародних резервів для підтримання курсової стабільності, ураховуючи перспективи отримання міжнародної фінансової допомоги, поступове налагодження логістики та зростання експорту.

«Якщо ж ситуація зміниться, і виникне необхідність коригування курсу, то сама зміна курсу ймовірно матиме додатковий ефект на інфляцію. Натомість повернення депозиту за новим курсом фактично не змінить валютний еквівалент тієї гривневої ліквідності, яка зараз абсорбується за допомогою цього механізму. Тому не можна говорити про новий виток інфляційної спіралі внаслідок застосування цього інструменту», — заявив начальник Управління монетарної політики НБУ.





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