Два підприємства із російським корінням на Прикарпатті передали в управління АРМА

Суд за клопотанням Державного бюро розслідувань передав в управління держави завод та виробничо-складський комплекс на Івано-Франківщині, які де-факто належать громадянам Росії.

Мова йде про виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол в смт Брошнів-Осада Калуського району.

Слідство встановило, що фактичними власниками підприємств є громадяни РФ . Вони створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність підприємств. При цьому юридичні особи ще й ухилялись від сплати податків.

Раніше за ініціативи Державного бюро розслідувань суд арештував частки в статутних капіталах цих підприємств, вартістю близько 70 мільйонів гривень.

Триває розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України). Сума таких збитків держбюджетові може становити десятки мільйонів гривень.