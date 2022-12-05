Два підприємства із російським корінням на Прикарпатті передали в управління АРМА
Їхніми власниками по суті є громадяни Росії.
Суд за клопотанням Державного бюро розслідувань
Мова йде про виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол в смт Брошнів-Осада Калуського району.
Слідство встановило, що фактичними власниками підприємств є громадяни РФ. Вони створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність підприємств. При цьому юридичні особи ще й ухилялись від сплати податків.
Раніше за ініціативи Державного бюро розслідувань суд арештував частки в статутних капіталах цих підприємств, вартістю близько 70 мільйонів гривень.
Триває розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України). Сума таких збитків держбюджетові може становити десятки мільйонів гривень.