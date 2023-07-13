Правоохоронці викрили схему привласнення 1500 кв. м нерухомих об'єктів держпідприємства в Києві

Учасники схеми отримали підозри.

Підозру отримали дев’ять учасників злочинної групи, які заволоділи будівлями та укриттями держпідприємства одного з міністерств України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує ZN.ua .

Як виявило слідство, схему привласнення держмайна розробили двоє жителів Києва. Один з них є посадовою особою державного підприємства. Він підшукав нерухоме майно, які не використовуються його держпідприємством.

Своєю чергою інші учасники підробили документи від імені колишнього директора ДП, які дозволяли відчужити державне майно. На підставі цих документів держреєстратор відчужив будівлі на підставних осіб для подальшого перепродажу.

Всього під час реалізації схеми відчужено сім об’єктів державного підприємства площею 1500 кв. м на суму 24 млн гривень. З них — п'ять підвальних приміщень (вони використовувались як укриття) та дві будівлі.

Наразі на відчужені об’єкти суд наклав арешт. Також вирішується питання обрання запобіжних заходів учасникам схеми. Фігурантам повідомили про підозру: