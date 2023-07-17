ДБР викрило схему привласнення 94 га земель у Житомирській області

Організатор та учасники схеми отримали підозри.

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яка заволоділа 94 га землі в Житомирській області та, як наслідок, завдала збитків державі на понад 2 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує ZN.ua.

ДБР викрило схему привласнення 94 га земель у Житомирській області
© ДБР

Правоохоронці встановили, що складу групи входили:

  • начальник підрозділу із запобігання і виявлення корупції прикордонного загону;
  • директор та юрист приватного аграрного підприємства.

Схема полягала в тому, що юрист вишукував у громадах невитребувані (нерозподілені) у приватну власність землі та встановлював персональні дані їх власників. Далі підставні особи (їх родичі або знайомі) зверталися до суду із заявами про витребування права власності на землі. Ділки вказували у своїх заявах неправдиві відомості стосовно спадку на землю.

У прикордонника були у суді певні зв'язки, тож отримати рішення на свою користь не викликало проблем. За рішенням суду учасники схеми реєстрували право власності та потім перереєстровували їх на директора або підприємства, або віддавалися йому у довготривалу оренду. Так з початку літа 2022 року на території Чуднівської міської та Вільшанської об’єднаної територіальної громади Житомирського району шахраї привласнили 32 земельні ділянки площею понад 94 га.

ДБР здійснює заходи з виявлення інших можливих учасників схеми серед посадових осіб. Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • телефони;
  • комп’ютерну техніку;
  • документацію, що є доказом вчинення злочину;
  • 11 тисяч доларів готівкою.

Прикордонник, директор та юрист приватного підприємства отримали підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція передбачає перебування за ґратами на строк до 12 років з конфіскацією майна.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%
Росія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів ІндіїРосія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів Індії
Банки скорочують кількість відділень: ПриватБанк вже не першийБанки скорочують кількість відділень: ПриватБанк вже не перший
На регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької областіНа регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької області
Українські банки почали збирати та передавати податківцям інформацію про рахунки клієнтівУкраїнські банки почали збирати та передавати податківцям інформацію про рахунки клієнтів
Блок рекламы


Похожие новости
На регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької областіНа регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької області
Правоохоронці викрили схему привласнення 1500 кв. м нерухомих об'єктів держпідприємства в КиєвіПравоохоронці викрили схему привласнення 1500 кв. м нерухомих об'єктів держпідприємства в Києві
Продаж землі просять обмежити, щоб не залишити фермерів безземельнимиПродаж землі просять обмежити, щоб не залишити фермерів безземельними
Податківцю з Полтавської області повідомили про піддозру за прикриття виробництва підробленої горілки на мільйони гривеньПодатківцю з Полтавської області повідомили про піддозру за прикриття виробництва підробленої горілки на мільйони гривень
Пошкоджені долларовые купюры видають в обмінниках Києва: розсекречено шахрайську схемуПошкоджені долларовые купюры видають в обмінниках Києва: розсекречено шахрайську схему
БЕБ розкрила схему ухилення від сплати податків з продажу спирту на понад мільярд гривеньБЕБ розкрила схему ухилення від сплати податків з продажу спирту на понад мільярд гривень
Настоятелька храму УПЦ МП вигадала незаконну схему із землею і отримала підозру від СБУНастоятелька храму УПЦ МП вигадала незаконну схему із землею і отримала підозру від СБУ
Незважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанціюНезважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанцію
Правоохоронці викрили схему продажу підроблених ліківПравоохоронці викрили схему продажу підроблених ліків
В КSE порахували збитки агросектору та земельним ресурсам України від війниВ КSE порахували збитки агросектору та земельним ресурсам України від війни
Последние новости
Подгружаем последние новости