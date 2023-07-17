ДБР викрило схему привласнення 94 га земель у Житомирській області

Організатор та учасники схеми отримали підозри.

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яка заволоділа 94 га землі в Житомирській області та, як наслідок, завдала збитків державі на понад 2 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує ZN.ua .

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Правоохоронці встановили, що складу групи входили:

начальник підрозділу із запобігання і виявлення корупції прикордонного загону;

директор та юрист приватного аграрного підприємства.

Схема полягала в тому, що юрист вишукував у громадах невитребувані (нерозподілені) у приватну власність землі та встановлював персональні дані їх власників. Далі підставні особи (їх родичі або знайомі) зверталися до суду із заявами про витребування права власності на землі. Ділки вказували у своїх заявах неправдиві відомості стосовно спадку на землю.

У прикордонника були у суді певні зв'язки, тож отримати рішення на свою користь не викликало проблем. За рішенням суду учасники схеми реєстрували право власності та потім перереєстровували їх на директора або підприємства, або віддавалися йому у довготривалу оренду. Так з початку літа 2022 року на території Чуднівської міської та Вільшанської об’єднаної територіальної громади Житомирського району шахраї привласнили 32 земельні ділянки площею понад 94 га.

ДБР здійснює заходи з виявлення інших можливих учасників схеми серед посадових осіб. Під час обшуків правоохоронці вилучили:

телефони;

комп’ютерну техніку;

документацію, що є доказом вчинення злочину;

11 тисяч доларів готівкою.

Прикордонник, директор та юрист приватного підприємства отримали підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція передбачає перебування за ґратами на строк до 12 років з конфіскацією майна.