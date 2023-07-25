За продаж підробленого зерна судитимуть підприємців-шахраїв з Дніпропетровської області
Ошукали фермерів на майже 2 млн грн.
У квітні 2023 року кіберполіція Дніпропетровської області встановила чотирьох осіб, які через інтернет-платформу продавали контрафактне зерно та посівний матеріал сільгосп продукції під відомими світовими брендами. Ціна була у два рази нижчою за оригінал. Наразі обвинувальний акт правоохоронці направили до суду,
Шахраї ошукали двох фермерів та два сільгосппідприємства загалом майже на 2 мільйони гривень. Поліція здійснила 16 обшуків у домівках та авто підозрюваних, у виробничих та складських приміщеннях, де фігуранти виготовляли та зберігали підроблену продукцію. Поліція вилучила:
- комп’ютерну техніку;
- банківські картки;
- документацію;
- чорнові записи;
- понад 200 мішків посівного матеріалу з приладами для його пакування.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Ділкам загрожує до 12 років ув'язнення.