За продаж підробленого зерна судитимуть підприємців-шахраїв з Дніпропетровської області

Ошукали фермерів на майже 2 млн грн.

У квітні 2023 року кіберполіція Дніпропетровської області встановила чотирьох осіб, які через інтернет-платформу продавали контрафактне зерно та посівний матеріал сільгосп продукції під відомими світовими брендами. Ціна була у два рази нижчою за оригінал. Наразі обвинувальний акт правоохоронці направили до суду, повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує ZN.ua .

Шахраї ошукали двох фермерів та два сільгосппідприємства загалом майже на 2 мільйони гривень. Поліція здійснила 16 обшуків у домівках та авто підозрюваних, у виробничих та складських приміщеннях, де фігуранти виготовляли та зберігали підроблену продукцію. Поліція вилучила:

комп’ютерну техніку;

банківські картки;

документацію;

чорнові записи;

понад 200 мішків посівного матеріалу з приладами для його пакування.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Ділкам загрожує до 12 років ув'язнення.