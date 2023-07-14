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2023-07-14
На регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької області
Щомісяця вимагав з підприємця "данину" у 8 тисяч гривень.
Підозру за одержання хабаря отримав посадовець податкової у Вінницької області. Про це
Як виявили правоохоронці під час слідства, чоловік систематично вимагав та отримував хабарі від місцевого підприємця за неперешкоджання здійснення його господарської діяльності. Сума щомісячного хабаря складала 8 тисяч грн.
Посадовця затримали під час отримання ним чергового місячного траншу. За місцями роботи та проживання чоловіка здійснили обшуки. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу. Підозру посадовець отримав за ч. 3 ст. 368 КК України.
Олександра Бритоусова, ZN.ua