На регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької області

Щомісяця вимагав з підприємця "данину" у 8 тисяч гривень.

Підозру за одержання хабаря отримав посадовець податкової у Вінницької області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує ZN.ua.

На регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької області

Як виявили правоохоронці під час слідства, чоловік систематично вимагав та отримував хабарі від місцевого підприємця за неперешкоджання здійснення його господарської діяльності. Сума щомісячного хабаря складала 8 тисяч грн.

Посадовця затримали під час отримання ним чергового місячного траншу. За місцями роботи та проживання чоловіка здійснили обшуки. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу. Підозру посадовець отримав за ч. 3 ст. 368 КК України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%
Американські корпорації Mondelez, Mars, та PepsiCo рекордно збільшили продажі у рф — BloombergАмериканські корпорації Mondelez, Mars, та PepsiCo рекордно збільшили продажі у рф — Bloomberg
Україна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — BloombergУкраїна націоналізує Сенс Банк наступного тижня — Bloomberg
Банки скорочують кількість відділень: ПриватБанк вже не першийБанки скорочують кількість відділень: ПриватБанк вже не перший
На регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької областіНа регулярних поборах підприємців викрили посадовця податкової Вінницької області
Блок рекламы


Похожие новости
Правоохоронці викрили схему привласнення 1500 кв. м нерухомих об'єктів держпідприємства в КиєвіПравоохоронці викрили схему привласнення 1500 кв. м нерухомих об'єктів держпідприємства в Києві
Податківцю з Полтавської області повідомили про піддозру за прикриття виробництва підробленої горілки на мільйони гривеньПодатківцю з Полтавської області повідомили про піддозру за прикриття виробництва підробленої горілки на мільйони гривень
На Дніпропетровщині викрили незаконне виробництво спирту: не сплатили податків на 4 млрд грнНа Дніпропетровщині викрили незаконне виробництво спирту: не сплатили податків на 4 млрд грн
В Україні викрили нову фінансову пірамідуВ Україні викрили нову фінансову піраміду
Незважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанціюНезважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанцію
Правоохоронці викрили схему продажу підроблених ліківПравоохоронці викрили схему продажу підроблених ліків
Податки для підприємців: що зміниться для ФОП і дуже скороПодатки для підприємців: що зміниться для ФОП і дуже скоро
Фальшива 1000. БЕБ викрило фальшивомонетників у Волинській областіФальшива 1000. БЕБ викрило фальшивомонетників у Волинській області
Укрпошта вводить післяплату на карткові рахунки підприємцівУкрпошта вводить післяплату на карткові рахунки підприємців
"Золоті" генератори: чиновників Рівненщини викрили у шахрайській схемі"Золоті" генератори: чиновників Рівненщини викрили у шахрайській схемі
Последние новости
Подгружаем последние новости