Чисельність фізичних осіб-підприємців в Україні перевищила довоєнний рівень

За даними Мінекономіки, наразі спостерігається зростання ВВП майже на 2,2%.

Кількість фізичних осіб-підприємців в Україні перевищила довоєнні показники, що свідчить про відновлення економіки. Про це розповіла заступник міністра економіки України Надія Бігун, інформує ZN.ua .

«Маємо позитивні новини - український бізнес відновлюється і кількість зареєстрованих підприємців росте. Станом на середину літа ми маємо приблизно 2 мільйони фізичних осіб-підприємців. І це навіть більший показник, ніж був у нас до повномасштабного вторгнення. Зараз маємо майже на 36 тисяч фізичних осіб-підприємців більше, ніж було до війни, в січні 2022 року» , - пояснила Надія Бігун.

За її словами, Україна пережила вкрай важкий минулий рік, коли почалась війна, через ворожі обстріли були блекаути, сталось падіння ВВП . Але зараз економіка почала відновлюватись і вже спостерігається зростання ВВП майже на 2,2%.

«За перше півріччя до загального фонду державного бюджету надійшли доходи в обсязі 1,1 трлн гривень, з яких приблизно 787 мільярдів – це саме податки від бізнесу. Якщо порівнювати цей рік і минулий, то доходи загального фонду державного бюджету зросли приблизно на 20 відсотків. Це дуже гарний сигнал, що і надалі буде продовжуватися відновлення економіки, а його темп буде збільшуватись», - продовжила Надія Бігун.