В Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУ

За даними слідства, підозрювані діяли в п'яти регіонах України.

Правоохоронці викрили організовану групу зловмисників, які під виглядом "продажу" автомобілів та квадрокоптерів для українських захисників привласнили понад 20 мільйонів гривень громадян. Організатору і трьом спільникам уже оголосили про підозру в шахрайстві, повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram, інформує ZN.ua.

В Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на
© Офіс генерального прокурора

За інформацією слідчих, фігуранти діяли в п’яти областях України. Вони пропонували продати необхідні ЗСУ під час війни товари та шахрайським способом заволоділи грошима в особливо великих розмірах.

"Підозрювані розміщували на відомих торгівельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж легкових автомобілів з доставкою із-за кордону та квадрокоптерів для потреб Збройних Сил України за найбільш привабливою ціною. У подальшому вони отримували кошти в якості передплати, зокрема від військових та волонтерів. Далі свої зобов’язання вони не виконували. Потерпілим завдано шкоди на понад 20 млн грн", – зазначили в ОГП.

Там уточнили, що було проведено 22 обшуки на території Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Хмельницької та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання зловмисників. Правоохоронці вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку, телефони, сім-карти та інші речі.


Максим Царук, ZN.ua





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