БЕБ викрило роботу шістьох незаконних гральних закладів у Київській області

Правоохоронні органи вилучили майно на мільйон гривень.

Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та нейтралізували діяльність шести незаконних гральних закладів. Йдеться про гральні зали в Білій Церкві, Броварах, Ірпені та Обухові, повідомляє пресслужба БЕБ, інформує ZN.ua.

БЕБ викрило роботу шістьох незаконних гральних закладів у Київській області
© Бюро економічної безпеки

Як виявили детективи Бюро, заклади працювали без створення юридичної особи, ліцензій. Як наслідок, податки гральні заклади також не сплачували.

За результатами обшуків виявлено та вилучено:

  • 90 комплектів комп’ютерної техніки,
  • термопринтери,
  • відеокамери,
  • засоби для перевірки купюр тощо.

Приблизна вартість вилученого у ділків майна становить понад 1 млн гривень. БЕБ встановлює повне коло осіб, залучених до незаконного бізнесу. Наразі правоохоронці розслідують кримінальну справу за ч. 1 ст. 203-2 КК України. Стаття передбачає відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Нагадуємо, Служба безпеки України нейтралізувала злочинну організацію, що створила міжрегіональну мережу підпільних гральних закладів у Києві, Житомирі та Херсоні. Фігурантів справи підозрюють у причетності до прихованого фінансування встановленої росіянами "влади" Херсонської області під час окупації правобережжя регіону.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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