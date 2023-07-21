БЕБ викрило роботу шістьох незаконних гральних закладів у Київській області
Правоохоронні органи вилучили майно на мільйон гривень.
Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та нейтралізували діяльність шести незаконних гральних закладів. Йдеться про гральні зали в Білій Церкві, Броварах, Ірпені та Обухові,
Як виявили детективи Бюро, заклади працювали без створення юридичної особи, ліцензій. Як наслідок, податки гральні заклади також не сплачували.
За результатами обшуків виявлено та вилучено:
- 90 комплектів комп’ютерної техніки,
- термопринтери,
- відеокамери,
- засоби для перевірки купюр тощо.
Приблизна вартість вилученого у ділків майна становить понад 1 млн гривень. БЕБ встановлює повне коло осіб, залучених до незаконного бізнесу. Наразі правоохоронці розслідують кримінальну справу за ч. 1 ст. 203-2 КК України. Стаття передбачає відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.
Нагадуємо, Служба безпеки України нейтралізувала злочинну організацію, що створила міжрегіональну мережу підпільних гральних закладів у Києві, Житомирі та Херсоні. Фігурантів справи підозрюють у причетності до прихованого фінансування встановленої росіянами "влади" Херсонської області під час окупації правобережжя регіону.