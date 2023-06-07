Укренерго: Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми країни

Оцінка ризиків

Зазначається, що компанія спільно з Укргідроенерго контролюють ситуацію та проводять оцінку ризиків.

Як нагадали енергетики, ГЕС з перших днів агресії була окупована та замінована росіянами, з нею було втрачено технологічний зв’язок, видача потужності на підконтрольну територію України з неї не здійснювалася.

Загалом станом на 6 червня виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Водночас триває ремонтна кампанія на багатьох електростанціях, через що в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію.

Тому упродовж дня Укренерго"закликає громадян розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби.