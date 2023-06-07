Укренерго: Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми країни
Підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції та спричинені цим руйнування наразі не вплинули на стабільну роботу енергосистеми. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
Оцінка ризиків
Зазначається, що компанія спільно з Укргідроенерго контролюють ситуацію та проводять оцінку ризиків.
Як нагадали енергетики, ГЕС з перших днів агресії була окупована та замінована росіянами, з нею було втрачено технологічний зв’язок, видача потужності на підконтрольну територію України з неї не здійснювалася.
Загалом станом на 6 червня виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Водночас триває ремонтна кампанія на багатьох електростанціях, через що в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію.
Тому упродовж дня Укренерго"закликає громадян розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби.