Провідні корпорації світу пообіцяли українським біженцям роботу

Корпорації мають намір працевлаштувати 250 тисяч біженців у Європі.

Великі міжнародні корпорації готові забезпечити роботою 250 тисяч біженців з України та інших країн, які зараз мешкають у Європі. Про це повідомляє Euronews.

Провідні корпорації світу пообіцяли українським біженцям роботу
© КМДА, Олексій Самсонов

Напередодні Всесвітнього дня біженців 40 корпорацій, у тому числі Adidas, Amazon, Marriott, Microsoft та Starbucks, зобов'язалися в найближчі три роки працевлаштувати в Європі тисячі біженців. Корпорації обіцяють стажування та роботу 250 тисячам вимушених переселенців, з них із 13 680 укладуть трудовий договір, інформує ZN.ua.

Ініціювала цей проект компанія Amazon, яка обіцяє за три роки працевлаштувати в Європі щонайменше 5 тисяч біженців. Готельні мережі Marriott та Hilton візьмуть на роботу по 1500 осіб, Starbucks та ISS – по 1 000. Більш скромні зобов'язання взяли на себе Adidas, L'Or?al, PepsiCo та Hyatt.

"Ми допоможемо їм з оплатою юридичних послуг, забезпечимо консультації, наставництво, запропонуємо програми навчання, підвищення кваліфікації, мовні курси, зробимо все, що тільки можна", - заявив віце-президент Amazon з персоналу Офорі Агбока в коментарі Euronews.

За його словами, насамперед біженцям запропонують роботу в центрах виконання замовлень та зберігання, а також у сфері транспорту та доставки.

Нагадаємо, що Норвегія та Бельгія лідирують за соцвиплатами біженцям з України. Однак це не єдині країни, які підтримують українських біженців грошима та соцгарантіями.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Захист від недоброчесних забудовників: Кабмін ухвалив механізм щодо права власності на недобудовану нерухомістьЗахист від недоброчесних забудовників: Кабмін ухвалив механізм щодо права власності на недобудовану нерухомість
Зеленський підписав закон, що дозволить націоналізувати колишній «Альфа-Банк»Зеленський підписав закон, що дозволить націоналізувати колишній «Альфа-Банк»
Гетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесуГетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу
Україна вперше виключила компанію зі списку міжнародних спонсорів війниУкраїна вперше виключила компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
"Трансформація" боргів Коломойського перед націоналізацією Приватбанку: Верховний Суд став на бік фінустанови"Трансформація" боргів Коломойського перед націоналізацією Приватбанку: Верховний Суд став на бік фінустанови
Блок рекламы


Похожие новости
Укренерго: Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми країниУкренерго: Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми країни
Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світуІлон Маск знову став найбагатшою людиною світу
Місія МВФ розпочала свою роботу в УкраїніМісія МВФ розпочала свою роботу в Україні
В Європі подорожчала година роботи: розрив з українськими зарплатами неприємно вражаєВ Європі подорожчала година роботи: розрив з українськими зарплатами неприємно вражає
Колишні ресторани McDonald’s у Білорусі розпочали роботу під новою назвоюКолишні ресторани McDonald’s у Білорусі розпочали роботу під новою назвою
Понад 80% роботодавців готові брати на роботу ветеранів та людей з інвалідністю — МінекономікиПонад 80% роботодавців готові брати на роботу ветеранів та людей з інвалідністю — Мінекономіки
Starbucks визнаний найдорожчим ресторанним брендом світуStarbucks визнаний найдорожчим ресторанним брендом світу
Термінали IBOX відновили роботу в УкраїніТермінали IBOX відновили роботу в Україні
Ілон Маск повертає собі місце найбагатшої людини світуІлон Маск повертає собі місце найбагатшої людини світу
НБУ відновлює роботу інтернет-магазину нумізматичної продукції. Поки в тестовому режиміНБУ відновлює роботу інтернет-магазину нумізматичної продукції. Поки в тестовому режимі
Последние новости
Подгружаем последние новости