Провідні корпорації світу пообіцяли українським біженцям роботу

Корпорації мають намір працевлаштувати 250 тисяч біженців у Європі.

Великі міжнародні корпорації готові забезпечити роботою 250 тисяч біженців з України та інших країн, які зараз мешкають у Європі. Про це повідомляє Euronews.

© КМДА, Олексій Самсонов

Напередодні Всесвітнього дня біженців 40 корпорацій, у тому числі Adidas, Amazon, Marriott, Microsoft та Starbucks, зобов'язалися в найближчі три роки працевлаштувати в Європі тисячі біженців. Корпорації обіцяють стажування та роботу 250 тисячам вимушених переселенців, з них із 13 680 укладуть трудовий договір, інформує ZN.ua .

Ініціювала цей проект компанія Amazon, яка обіцяє за три роки працевлаштувати в Європі щонайменше 5 тисяч біженців. Готельні мережі Marriott та Hilton візьмуть на роботу по 1500 осіб, Starbucks та ISS – по 1 000. Більш скромні зобов'язання взяли на себе Adidas, L'Or?al, PepsiCo та Hyatt.

"Ми допоможемо їм з оплатою юридичних послуг, забезпечимо консультації, наставництво, запропонуємо програми навчання, підвищення кваліфікації, мовні курси, зробимо все, що тільки можна", - заявив віце-президент Amazon з персоналу Офорі Агбока в коментарі Euronews.

За його словами, насамперед біженцям запропонують роботу в центрах виконання замовлень та зберігання, а також у сфері транспорту та доставки.

Нагадаємо, що Норвегія та Бельгія лідирують за соцвиплатами біженцям з України. Однак це не єдині країни, які підтримують українських біженців грошима та соцгарантіями.