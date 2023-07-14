Червень став піковим місяцем за кількістю скарг на роботу обмінок — НБУ

Нацбанк не зміг повністю вирішити проблему з прийомом банками та небанківськими обмінниками старих та старих/зношених іноземних банкнот.

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Про це свідчать скарги населення, які продовжують надходити до НБУ після 21 червня, тобто після набрання чинності постановою регулятора №, якою він заборонив фінансистам відмовляти у прийомі зношеної валютної готівки та посилив за це штрафи.

Національний банк на запит «Мінфіну» повідомив, що отримав від фізосіб з 21 червня 216 звернень громадян:

131 — на небанківські фінустанови;

72 — на банки.

Це дані за 11 робочих днів. А з 1 січня по 5 липня 2023 року до Нацбанку з валютної проблеми всього надійшло 712 скарг громадян.

«За період з 1 по 21 червня отримано 423 звернення. Піковим місяцем за кількістю звернень став червень. Загалом, якщо дивитися на динаміку опрацьованих дзвінків та письмових звернень, то можна простежити тенденцію до поступової нормалізації роботи банків та небанківських фінансових установ з питань валютно-обмінних операцій», — стверджують у НБУ.

Нацбанк повідомив «Мінфіну» про такі сигнали з боку споживачів:

Відмови фінустанов людям в обміні/внесенні на рахунки зношених та старих банкнот.

Установка при валютообміні комісій або різних курсів, залежно від дати емісії (випуску) іноземних купюр.

Відмов у прийомі банкнот через їх номіналу та через відсутність готівки в касі.

Видачі людям старої інвалюти при отриманні грошових переказів та коштів з рахунків.

Також нацбанківці зауважили, що відмови у валютообміні надходили через небажання споживачів проходити ідентифікацію — подати документи, які б підтверджували особу. Швидше за все, йшлося про великі суми.

Проблемна інвалюта поділяється на дві категорії: