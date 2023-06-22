Нова пошта прийме на роботу українських біженців у Німеччині

Нова пошта незабаром відкриє своє перше відділення в Німеччині. Воно розпочне роботу у Берліні. При цьому поштовий оператор також має намір відкрити відділення в інших великих німецьких містах. Українські біженці, які перебувають у цій країні, зможуть отримати там не лише поштові послуги, а й роботу у відділеннях Нової пошти, повідомляє one.ua, посилаючись на інформацію у ЗМІ.

Українські біженці у Німеччині отримають роботу на Новій пошті: компанія відкриває там свої відділення

Українська Нова пошта поступово завойовує європейський ринок. Нещодавно компанія відкрила своє друге відділення у Чехії, а на черзі вже відкриття в Німеччині, яке заплановане на 30 червня. Поштове відділення відчинить двері у столиці за адресою: Berlin, Charlottenstra?e 79/80, 10117.

Причому керівництво Нової пошти планує на цьому новому об'єкті, як і в інших відділеннях за кордоном, дати роботу нашим співвітчизникам. Тобто поряд із німецьким персоналом тут отримають роботу й українські біженці. Обслуговуватимуть клієнтів відділення двома мовами – українською та німецькою.

У відділенні планують приймати посилки вагою до 30 кг. Залежно від ваги поштового відправлення буде відповідна градація цін на доставку посилок:

• до 2 кг – 12 євро;
• до 10 кг – 20 євро;
• до 30 кг – 30 євро.

Українські біженці у Німеччині отримають роботу на Новій пошті: компанія відкриває там свої відділення

При цьому за послуги кур'єра потрібно буде сплатити ще 2 євро. На кур'єрську доставку також діятиме обмеження за габаритами посилки. Довжина упаковки не повинна буде перевищувати 120 см, а периметр бічних сторін повинен бути не більше 150 см. При цьому вага посилки не має перевищувати 30 кг.

Клієнтам також слід знати, що за кур'єрську доставку платить відправник. Але при цьому мито має сплачувати одержувач.

У найближчому майбутньому Нова пошта також планує розширити географію своєї присутності на європейському ринку, відкривши нові відділення у Мюнхені, Кельні, Гамбурзі та ще у десятці інших німецьких міст.

Нагадаємо, Нова пошта встановила мінімальний розмір на коробки для посилок, що викликало обурення багатьох клієнтів.


Марченко Любов, Тудей





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